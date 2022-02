Több milliós segítséget nyújt ingatlanvásárlásnál a CSOK-hoz járó illetékmentesség

Megosztás itt:

A hatályban lévő törvény alapján az illeték mértéke a vásárolt ingatlan árának 4%-a, amit a vevő köteles megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Vannak azonban kivételes esetek, amikor ez az összeg arányaiban csökkentett terhet jelent az ügyfélnek. Ilyen például, ha a vevő 35 év alatti, és első, 15 millió forint érték alatti lakástulajdonát szerzi meg – ebben az esetben csak 2% az illeték –, vagy ha a lakásvásárló megigényli a CSOK-ot. 2021. január 1-je előtt ugyanis az illetéket csak a vételár és a CSOK különbözetére kellett megfizetni.

Az új kormányrendelet értelmében tavaly év elejétől azonban mentesülnek a családok az illeték terhe alól, amennyiben CSOK segítségével vásárolnak új otthont maguknak. A családtámogatási lehetőség több millió forint azonnali hozzájárulást jelenthet a családok számára, sőt, ha ezt az összeget a lakásvásárlásnál önerőként használják akkor jelentősen bővíteni tudják a hitellehetőségeiket, így magasabb árkategóriában is válogathatnak az eladó ingatlanok között.

„A CSOK mellé járó illetékmentesség több szempontból is jelentős előnyöket biztosít a családok számára. Egyrészt a támogatás összege független a gyermekek számától, másrészt nem épül be közvetlen a lakásárakba, így tényleges segítséget jelent a családoknak”

– nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Bevezetése óta számottevően megnőtt a CSOK-ot igénybe vevő vásárlók száma. Az egy gyerek esetében járó 600 ezer forintos támogatás például nem volt annyira vonzó, de az illetékmentességnek köszönhetően elérhető több millió forintos segítség miatt jóval többen döntöttek a családi otthonteremtési kedvezmény felvétele mellett.”

A Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint Budapesten átlagosan 33,4, vidéken pedig 26,2 millió forintot költenek első lakásra az ingatlanvásárlók. Fővárosi viszonylatban ez az összeg egy panellakásra lehet elegendő – elsősorban a pesti oldalon. Egy ilyen értékű ingatlan megvásárlásához 20% önerő, vagyis 6,68 millió forint szükséges, amihez a 4%-os illetéket, azaz 1,34 millió forintot is félre kell tenni. A kettő összege már több mint 8 milliós, 20%-nak megfelelő önerőt tenne ki, amivel ha rendelkezik egy kétgyermekes család, akkor hiteles segítséggel akár 40 millió forintos vételárat is elérhetnek. Ez a közel 6,7 millió forintos különbözet elég lehet arra, hogy ne csak a panel, de akár a pesti téglalakás-kínálatból is válogathassanak.

Ez esetben is könnyebb lehet a dolga annak, aki vidékben gondolkodik, hiszen a keleti és a nyugati országrészben is minden lakástípus beleférhet a keretbe: a panelek ugyanis átlagosan 21,4, a téglalakások pedig 25,1 millió forintért cseréltek tulajdonost az elmúlt időszakban. Vidéken az első lakás vásárlására fordított átlagos összeg önereje és illetéke összesen 6,29 millió forintot adna ki. Az igényelt CSOK-hoz illetékmentességet társítva így közel 31,5 milliós keretet is megszabhatnak maguknak a potenciális vásárlók.

