Több magyar utazási iroda is bedőlhet a Robinson Tours után

Kiemelkedő példája a koronavírus-járvány turizmus ágazatra gyakorolt tragikus következményeinek, hogy a hét végén a 25 éves magyarországi múlttal rendelkező Robinson utazási iroda felhagyott a tevékenységével, erről a saját weboldalán adott tájékoztatást a cég.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Nemzet megtudta: immár azon küzdenek a külföldi utazásokra szakosodott, nagyobb részben magyar tulajdonú cégekből álló területen, hogy a neves utaztató példáját ne kövessék hasonló esetek, ehhez a kormánytól remélnek további, gyors gazdaságmentő lépéseket.

A magyar utazóközönség körében közismert Robinson utazási iroda a weboldalán azt írja, hogy döntésüket a Covid-19 miatt kialakult válsághelyzet indokolja, mivel tavaly december óta eddig soha nem tapasztalt utazási és egyéb korlátozások bénítják a turizmust világszerte.

Határokat zártak le, leállt a légi forgalom, bezártak a szállodák, éttermek, múzeumok és a hétköznapi életünk is korlátok közé szorult. Beláthatatlan időre leállt a beutaztatás és a kiutaztatás is, teljesen lenullázva a bevételi oldalt – fogalmaz weboldalán a cég, megjegyezve: senki nem tudja megbecsülni, hogy világszinten a szabad, korlátozások nélküli élet mikor áll helyre, ám az biztos, hogy hónapokban mérhető ez az idő. Közölték, hogy minden ügyfelük felé elszámoltak, nincsenek külföldön rekedt utasaik, márciusban a többlet költségeket vállalva százakat hoztak haza külföldről.

Az iroda amiatt tört meg, mert a magyarországi szabályozás szerint ha egy utazás meghiúsul, annak árát 14 napon belül vissza kell fizetni az utasnak. Ezt a Robinsonnál több száz ügyfél esetében meg is tették, ám még mindig inkább útlemondásaik vannak, anyagilag ellehetetlenült a folytatás.

– Nincs összhangban a magyar szabályozás a több európai országban, például Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban vagy Portugáliában már bevezetett rendelkezéssel, miszerint a légitársaságok, szálláshelyek, hajózási cégek, vagyis az utazási irodáink külföldi partnerei nem kell, hogy visszafizessék a meghiúsult út befizetett költségeit, helyette utalványokat, egy-két éven belül beváltható vouchert adnak. Ezzel biztosítják az ottani piac későbbi forgalmát és a szolgáltatók túlélését, ám idehaza ez komoly anyagi nehézségbe sodorja az utazási irodákat, akiknek teljesíteniük kell az ügyfelek felé

– ezt a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke mondta a Magyar Nemzetnek.

Molnár Judit vázolta: az eddigi, váratlan kiadások után továbbra is csak a kiadások nőnek, ezért már létszám leépítésbe kezdett a piac. – A válságra adott azonnali válaszként a járulékcsökkentések, a hitelmoratórium nagy segítséget jelentenek, ám a járványhatás elhúzódik, reméljük, hogy például a járulékkedvezmény meghosszabbítható az év végig. A külföldi kiutazások továbbra is a határok megnyitásától függnek, ezért az irodák kiszolgáltatottsága megmaradt, egyelőre bevételhiányos időszak elé néznek – mondta.

Ezért szavai szerint nagyon fontos lenne, hogy itthon is lehetővé tegye a szabályozás az utalványos rendszer alkalmazását, és azt is szeretnék, ha állami garanciavállalás is segítené a jelenleg kockázatosnak minősülő utazási irodákat a bankoknál, hogy élhessenek a kedvezményes hitelekkel. – Azt is kezdeményezzük, hogy a Szép-kártyákról ne csak a komplett utazási csomagok értékesítésekor, hanem a belföldi szállásfoglalásokért is fizethessenek a magyarok az irodáknál. A biztonságos hazai szállások iránti érdeklődés már megjelent az utaztatóknál – sorolta a szakszövetség elnöke.

Magyar Nemzet