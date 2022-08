Megosztás itt:

De vannak olyan települések is Dél-Magyarországon, például Pécs és Baja térségében, ahol a gáz fűtőértéke rosszabb, ezért arrafelé akár 143-406 köbméterrel is többet fogyaszthatnak rezsicsökkentett áron az emberek. A legrosszabb fűtőértékkel jellemezhető térségben, például Orosháza környékén, akár 420 köbméternyi plusszal is tervezhetnek a háztartások.