Tízről tízenöt százalékra emelik a kötelező akciókat augusztustól

Beérhetnénk azzal a válasszal is, hogy persze az infláció az ellenzéket nem érinti, mert ők dollárban számolnak. Jó, de mégis komoly ügyről van szó, és beszéljünk róla komolyan. A kormánynak van döntése, vállalása, az év végére az infláció Magyarországon egy számjegyű lesz. Egymás után hozzuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel letörjük az inflációt. Éppen most egy-két nappal ezelőtt vezettük be az árfigyelő rendszert, és augusztus elsejétől pedig most 10 százalékos kötelező akciózást 15%-ra emeljük, és az akciózásban az alapvető élelmiszereknek is benne kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az árak csökkenni fognak, segítséget nyújtunk az embereknek és ösztönözzük a versenyt - mutatott rá a miniszterelnök.