Tizenhat pontos csomag a turizmus fejlesztésére + videó

Megosztás itt:

A turizmus fejlesztését célzó 16 pontos bürokráciacsökkentő csomagot terjesztett elő a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta: az intézkedés célja, turisztikai ágazat versenyképességének növelése.

Jön a digitális SZÉP-kártya - közölte a tárcavezető. Nagy Márton rámutatott: így telefonon keresztül is lehet majd fizetni, nincs szükség a plasztikkártyára. A miniszter arról is beszélt, hogy vendéglátóhelyek számára kötelező lesz a készpénzmentes borravaló lehetőségét biztosítani, amely a bankkártyás fizetési rendszerbe integrálható. A szervizdíjat 12 százalékban maximalizálják, elkülönítve a borravalótól. A borravaló közvetlenül a felszolgálóhoz kerül. A maximalizált szervízdíjnál pedig saját belátásunk szerint többet is adhatunk, de ez már rajtunk múlik.