Gazdaság

Tizenegy pontot fogadtak el a kisvállalkozások érdekében + videó

2025. november 17., hétfő 12:00 | HírTV

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaság-politikát vigyen.

Orbán Viktor miniszterelnök: "Arról beszéljünk, hogy mi következik mindebből a magyar vállalkozókra nézve. Ugyanis amikor azt mondjuk, hogy nem akarjuk feladni a célkitűzéseinket, ez azt jelenti, azt ígértük, abban állapodtunk meg a vállalkozóknak, illetve a vállalkozókkal, hogy a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. Most ezek a tárgyalások egy nagyon fontos szakaszhoz érkeztek, 11 pontban meg tudtunk állapodni a Kereskedelmi és iparkamarával."

 

