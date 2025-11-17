Tizenegy pontot fogadtak el a kisvállalkozások érdekében + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök: "Arról beszéljünk, hogy mi következik mindebből a magyar vállalkozókra nézve. Ugyanis amikor azt mondjuk, hogy nem akarjuk feladni a célkitűzéseinket, ez azt jelenti, azt ígértük, abban állapodtunk meg a vállalkozóknak, illetve a vállalkozókkal, hogy a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. Most ezek a tárgyalások egy nagyon fontos szakaszhoz érkeztek, 11 pontban meg tudtunk állapodni a Kereskedelmi és iparkamarával."