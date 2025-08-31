Megosztás itt:

A Terepszemle Navracsics Tiborral című 19 perces videóban a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte: az Otthon Start Program végre minden fiatalnak lehetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy milyen értékeket vall, milyen pályát képzel el magának. A program megteremti a lehetőségét annak, hogy a fiataloknak legalább egy lakásuk legyen, és úgy már sokkal könnyebb elindulni.

Arra a felvetésre, mit ért el a helyi önazonosság törvény, azt mondta: nagyon izgalmas vita indult. Azoknak, akik eddig azért kritizáltak, mert csorbult az önkormányzatok autonómiája, döntési lehetőségei, most már az a problémájuk, hogy a törvény rátolta a felelősséget az önkormányzatokra.

Ám ez egy nagyon fontos lehetőség az önkormányzatok számára, s miután újítás, előfordulnak sikertelen, rossz próbálkozások is, de a magyar jogrendszer tud ezekre reagálni, s ez mutatja, hogy a magyar jogállam fejlett immunrendszerrel rendelkezik - tette hozzá Navracsics Tibor, jelezve: kezd továbbá kialakulni az együttműködés kultúrája, és nagyon sok polgármester meg is köszönte a törvény nyújtotta lehetőséget.

Arra a kérdésre, hogy mi a versenyképes járások program célja, a tárcavezető elmondta: az egyes települések között az egymásrautaltság mellett megjelent a kommunikáció és az együttműködés, kezd kialakulni egy közös jövőkép.

Navracsics Tibor a videóban beszélt arról is: a másfél évtizede elindított területi közigazgatási reform megmutatta, hogy van a közigazgatási karnak egy olyan magja, amely akár még mostoha kereseti, infrastrukturális viszonyok között is elkötelezett azért, hogy az emberek könnyebben intézhessék ügyeiket. Ez mutatja, hogy Magyarországon lehet csinálni reformot - mondta.

"Nagyon büszke vagyok erre a reformra" - hangsúlyozta Navracsics Tibor, aki 2010 és 2014 között közigazgatási és igazságügyi miniszter volt.

A Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása kapcsán az egykori uniós biztos kifejtette: ez az unió alapküldetését veszélyezteti; az Európai Bizottság partikuláris érdekek mentén próbál kényszeríteni egyes tagállamokat.

"Nagyon veszélyesnek tartom ezt a helyzetet"

- közölte Navracsics Tibor.

Hozzátette, ha a Juncker-bizottságot "politikai bizottságnak" hívták, akkor a von der Leyen-bizottság "überpoltikai bizottság": még sokkal erősebb az ideológiai töltete, mint az elődjéé volt.

Navracsics Tibor szerint vissza kellene térni az EU eredeti küldetéséhez, ami a tagállamok együttműködése. Az uniós intézmények pedig a tagállamok együttműködését kellene, hogy szolgálják, nem pedig az indoktrinációját, kioktatását, fegyelmezését - hangoztatta.

"Én látok erre esélyt" - mondta, jelezve: ha nem is a mostani ciklusban, de 2029-től.

A miniszter a videóban közölte: a migráció kérdése azt mutatja, hogy ha az érdekek úgy kívánják, az uniós intézmények és tagállamok is viszonylag könnyen megváltoztatják nézeteiket.