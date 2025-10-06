Támogatjuk a gazdaságot: KATA-lazítás és béremelés jöhet! – Orbán Viktor + videó

Megosztás itt:

Gazdasági repülőrajt: Támogatás és adóengedmények

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a gazdaság támogatása mindig megtérül, ezért a kormány újabb, áttörést jelentő intézkedéseket jelentett be. A kormányfő kétszámjegyű minimálbér-emelést és további adóengedményeket helyezett kilátásba a magasabb bérek elérése érdekében. A júliusban elindított programok valódi „repülőrajtot” jelentenek, mint például a családi adókedvezmény 50%-os emelése, a háromgyerekes anyák adómentessége, vagy a CSED és GYED adómentessége. Hétfőtől érhetők el a kis- és középvállalkozások számára a fix, 3%-os kamatozású hitelek, vállalkozásonként 150 millió forint értékben.

KATA-lazítás: A vállalkozói életforma értékes

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány számára az önalkalmazó vagy egyéni vállalkozói életforma értékes. Ezért a tervek szerint lazítanak a KATA szabályain, és fokozatosan emelik az alanyi áfa-mentesség értékhatárát. A jelenlegi 18 millió forintról előbb 20-ra, majd 22-re, végül 24 millió forintra nőhet a határ. A kormány célja, hogy újra szélesítsék a KATA-t, és szabadabban lehessen számlázni. Ezt a kenderesi őstermelő, Krokavecz László is üdvözli, aki szerint a 3%-os hitel „minden vállalkozás számára kecsegtető”, hiszen „a verseny az mindig fejlesztést kíván, növekedést kíván.”

Brüsszel programja: A Tisza Párt adóemelésre készül

Orbán Viktor rámutatott a gazdasági intézkedések mögötti politikai szándékra is, élesen bírálva a Tisza Pártot. A miniszterelnök szerint „a Tiszának a programját Brüsszelben írják”, ami azt jelenti, hogy ha Brüsszel adóemelést vár el, a Tisza Párt – mint Brüsszel pártja – végre is fogja azt hajtani. A kormányfő emlékeztetett, hogy Weber egyértelművé tette: az Európai Néppártnak olyan képviseletre van szüksége Magyarországon, amely a föderalista elgondolásokat képviseli. A kormány szerint ez a szerep a Tisza Pártnak jutott. Ezzel szemben a magyar kormány a nemzeti gazdaság támogatásában, a munkahelyek biztonságában és az otthonteremtésben hisz, megteremtve a „gazdasági repülőrajtot”.