Támadás indulna Matolcsy ellen

Nyilvánosságra hozta a baloldali összefogás, hogy kik felelnek Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt mögött a szakpolitikai területekért. Köztük van Király Júlia, aki 2007 és 2013 között volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. Róla írta az MNB 2013-ban, hogy ő volt az, aki még a hétszázalékos mértékről is növelni szerette volna az alapkamatot 2012 áprilisában. Ez akkor volt, amikor az intézmény elindította a kamatcsökkentési ciklust. A kisebb alapkamat következményeként olcsóbbak lettek a vállalati és lakossági hitelek, valamint mérséklődtek az államadósság törlesztésének kamatai. A jegybank vezetése akkor nyilvánvalóvá tette, hogy „Király Júlia és az MNB korábbi irányítói – jelentősen megterhelve a költségvetést – 203 milliárd forintos idei veszteséget terveztek a jegybank számára azzal a szándékkal, hogy hazánk ellen ne szűnhessen meg a túlzottdeficit-eljárás”.

Király Júlia most ismét fellépett a porondra, és kiállt Márki-Zay Péter és a baloldal mellett.

Nemrégiben a következőt nyilatkozta:

„Ha az ellenzék nyerne, az egyik legfontosabb dolog a bankunióhoz való csatlakozás lenne. Ezzel az ország három legnagyobb bankjának felügyelete automatikusan az Európai Központi Bankhoz kerülne, ami az OTP-n kívül a most alakuló nagy bankkonzorciumra is vonatkozna”.

Ez utóbbi a bankholding, amely az MKB, a Takarékbank és a Budapest Bank egyesülésével alakult meg.

Király Júlia abban is egyetért a baloldallal, hogy változtatni kell a jelenlegi adózáson. Szerinte ez most igaz­ságtalan, tehát megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszerét, azaz: aki többet keres, attól egy bizonyos szint felett több pénzt vonna el.

– Király Júlia a devizahitelek anyja. Amikor ez a kölcsönzési forma elterjedt, a jegybank alelnöke volt, de nem lépett fel ellene. Végig azon ügyködött, hogy irreálisan magasan maradjon az alapkamat. Márki-Zay Péterék a jegybanki vezetésben is a 2010 előtti világot állítanák vissza

– mondta a Magyar Nemzetnek Boros Imre.

A közgazdász jelezte: egy esetleges áprilisi kormányváltás után Gyurcsány Ferencék mindent megtennének annak érdekében, hogy Matolcsy Györgyöt idő előtt eltávolítsák a jegybank éléről.

– Ha ez megtörténne, elképzelhető, hogy pont Király Júliát tennék meg az intézmény vezetőjének

– hangsúlyozta. Boros Imre szerint Király Júlia azért szorgalmazza a magyar pénzintézetek gyors bevonását a bankunióba, mert „ő és a társai is gyűlölik azt, hogy a pénzügyi szektorban bármi nemzeti ellenőrzés alatt legyen”. Emlékeztetett: a balliberális erők korábban azon dolgoztak, hogy még az OTP is külföldi kézbe kerüljön; a bankért bejelentkezett Soros György is. Ezt nem volt egyszerű megakadályozni. – Ez a gyakorlat most sem változna, átvennék a jegybank irányítását, majd közölnék, hogy magas az infláció, a magyar gazdaság vérezne, és jönnének a megbízható embereik, ahogy láttuk a főváros elfoglalását is – magyarázta Boros Imre.

A közgazdász kiemelte:

a magát baloldalnak nevező globalista tábornak rengeteg pénzre lesz szüksége, mert ki kell fizetni mindazokat, aki hosszú éveken keresztül támogatták őket.

– ­Emiatt alakítanák át az adórendszert, és megsarcolnák az elmúlt években megerősödésnek indult középosztályt – ismertette.

– Ha Király Júlia tagja Márki-Zay Péter csapatának, az azt a félelmet erősíti, hogy egy kormányváltás után vége lenne az ország pénzügyi önrendelkezésének. Ha a jegybankot egy nemzetellenes brigád vezeti, akkor kihúzzák a talajt a hazai gazdaságpolitika önrendelkezése alól – tette hozzá a közgazdász.

