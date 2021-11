Tállai: Saját jövőjükről voksolnak a családok 2022-ben

Megosztás itt:

Elmondta, hogy eddig megközelítőleg kilencszázmilliárd forint igény érkezett be a lakosságtól a 2015 óta élő különféle otthonteremtési lehetőségekre.

Tállai András felidézte: az első Orbán-kormány otthonteremtési programjával több százezer család tudott a lakáskörülményein javítani. Kijelentette: "a szocialista kormány 2003 közepétől szigorította a lakástámogatások feltételeit, majd korlátozta a lakáshitelek után járó adókedvezményt, amelyet 2007-ben teljesen meg is szüntetett. 2009-ben a szocpol és a kamattámogatások eltörlésével lényegében az egész lakástámogatási rendszert kivégezték".

"Ugyanilyen módon jártak el a ma általuk oly nagyon szorgalmazott bérlakásépítések kapcsán is" - folytatta az államtitkár. Az első Orbán-kormány bérlakásprogramja részeként hatvanmilliárd forintból 12 ezer bérlakás létesült, de "ezt a programot a szocialista vezetésű kormány megszüntette. A baloldal bérlakásprogramjából pedig szinte semmi nem valósult meg: 2002-2010 között nem egészen 0,3 milliárd forintot költöttek bérlakásprogramjukra. Röhejes nagyságú összeg" - fogalmazott.

Szerinte nagy kérdés az is, hogy a baloldal megtartaná-e az elmúlt tíz évben bevezetett lehetőségeket. "A Fidesz-KDNP-kormány új otthonteremtési programot indított: 2015. július 1. és 2021. október vége között közel kétszázezer család csokkérelmét fogadták be majdnem 633 milliárd forint összegben. Az otthonteremtést a kistelepüléseken elősegítő, úgynevezett falusi csokra 2021. április végéig több mint 144 milliárd forint összegű támogatási kérelmet fogadtak be, s további 13,5 milliárd forint falusi adó-visszatérítési támogatásra érkezett igény. A lakáscélú kölcsöntartozással rendelkező, további gyermeket vállaló családoknak nyújtott törlesztési támogatásra fordított állami kiadás ebben az évben eléri a 27 milliárd forintot" - sorolta.

2021. január 1-jével a kormány tovább bővítette az otthonteremtési programot: ismét él az ötszázalékos kedvezményes lakásáfakulcs, ezen felül a gyermekes családok áfamentesen vásárolhatnak új lakást. További kedvezmény, hogy a csokot igénylő családoknak a megvásárolt lakásuk után illetékmentesség jár. Emellett a lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséhez nyújtott támogatás igénybevételi lehetőségei is szélesednek azáltal, hogy egyszerre fennálló több hiteltartozásra is érvényesíthető a támogatás. "S akkor még nem beszéltünk a 2021. január 1-vel útjára indult otthonfelújítási programról. Ennek segítségével több százezer család újíthatja fel, korszerűsítheti lakását - eddig több mint 122 milliárd forint összegű támogatási kérelem érkezett be."

Tállai András szerint félő, hogy ha jövőre a baloldal jut hatalomra, ezek a kedvezmények semmivé válnak. "Jól látható, hogy Gyurcsányéknak az otthonteremtés csak ellenzékben fontos, kormányon építés helyett csupán rombolnak, és megszorításokat vezetnek be" - jelentette ki.

MTI