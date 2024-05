Tállai András: A kormány adópolitikájának egyik pillére, hogy tovább kell csökkenteni az adminisztrációt és folytatni az adócsökkentést

Tállai András szólt arról: a személyi jövedelemadó kapcsán idén is élni lehet az öngondoskodási megtakarítási formákhoz kapcsolódó adó feletti rendelkezési jogosultsággal, amely alapján jellemzően a befizetések húsz százalékát lehet visszaigényelni. Ugyanakkor még mindig jelentős számban vannak olyanok, akik bár rendelkeznek ilyen típusú megtakarítással, mégsem veszik igénybe ezt a lehetőséget. A nyugdíjcélú öngondoskodási formák, illetve az önsegélyező és egészségpénztárak ugyan nem csökkentik az összevont adóalap adóját, tehát az szja-t mindenképp be kell fizetni év közben, ám az adóbevallásban visszaigényelhető ennek egy része, amit aztán a megtakarítási számlán írnak jóvá.

Mint mondta, a civil szervezeteknek, a vallási közösségeknek és a Nemzeti Tehetség Programnak felajánlható 1+1 százalékokról szóló rendelkező nyilatkozat is a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) eSZJA-felületén adható be legegyszerűbben és leggyorsabban kedd éjfélig.

