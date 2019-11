Tállai: A járulék alóli mentesítés hatására megnőtt a nyugdíj mellett dolgozók létszáma

Tíz településen tartottak tegnap megismételt választást. Jászberényben ismét az ellenzék jelöltje győzött. Budai Lóránt a szavazatok csaknem 63%-ával nyerte el a polgármesteri posztot. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Polics József kapta a legtöbb szavazatot abban a komlói választókerületben, amelynek egyik szavazókörében meg kellett ismételni az október 13-i voksolást. Baloghné Varga Zsanett független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Kisberényben. Január 26-ára tűzték ki az időközi képviselő-választást a Zala megyei Sényén, ahol október 13-án csak polgármestert választottak, mert nem volt elég képviselőjelölt. Tiltakozik a pécsi Fidesz-frakció az ellen, hogy a szocialisták egy cégvezetéstől eltiltott MSZP-s képviselőt neveztek ki a helyi gazdasági bizottság élére. A Fidesz nyílt levélben írta meg, hogy Nyőgéri Lajos, a Mindenki Pécsért Egyesület által delegált MSZP-s képviselő három gazdasági társaságát is kényszertörléssel vagy felszámolással szüntették meg, ezért alkalmatlan a város pénzügyeinek felügyeletére. Czeglédy Csaba a legalkalmasabb a céges átvilágításokra, a Demokratikus Koalíció pedig büszke rá – mondta Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője a Hír TV-nek. Tavaly óta több mint másfélszeresére nőtt a nyugdíj mellett dolgozók létszáma, szeptemberben már több mint 115 ezren voltak - nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Fontos a bankszektor minél gyorsabb és hatékonyabb digitalizációja, mivel a jól működő bankrendszer a gazdasági siker egyik záloga - mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke. A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 30 évvel ezelőtti újraindítása mérföldkő volt a magyar oktatáspolitika történetében - mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Budapesten, a Magyarországi Evangélikus Egyház Márton-napi ünnepségén. Mintegy 15 százalékpontnyi előnnyel nyerte a tisztségben lévő, második mandátumára pályázó Klaus Iohannis román államfő az elnökválasztás vasárnap befejeződött első fordulóját. A Szociáldemokrata Párt fölött aratott történelmi győzelemként értékelte a romániai elnökválasztás első fordulóját a második mandátumára pályázó, jobboldali Klaus Iohannis államfő. Viorica Dancila, volt kormányfő lesz a hivatalban lévő Klaus Iohannis államfő ellenfele a romániai elnökválasztás második fordulójában - derült ki a Központi Választási Bizottság által közzétett részeredményekből. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 14 jelölt közül a hatodik helyen szerepel az exit pollokban 3,9-4,6 százalék körüli eredménnyel. Köszönetet mondott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökjelöltje a romániai elnökválasztás vasárnapi első fordulója után a rá szavazó magyar és román választóknak. A román választásokon a részvételi arány 45 százalék felett volt, de az arány a magyarlakta térségekben elmaradt az országos átlagtól. Külföldről több mint félmillióan szavaztak. Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal - jelentette be Werner Kogler, a Zöld párt vezetője. Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra, és a szövetséget akkor is meg kell majd őrizni, amikor a kontinens már képes lesz önállóan megvédeni magát - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter a Der Spiegel című német lapnak. A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek, és Törökország szankciókat kockáztat vásárlásukkal - jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Emléktáblát avattak az 575 éve történt várnai csata évfordulóján Bulgáriában, ami a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a térségben élő nemzetek összefogásának fontosságára is figyelmeztet. Erősödik az illegális bevándorlás a balkáni migrációs útvonalon a német szövetségi belügyminisztérium belső elemzése szerint - írta a Welt am Sonntag c. német lap. Az Európai Néppárt és Matteo Salvini Liga pártja titokban felvette egymással a kapcsolatot - jelentette a Corriere della Sera. Az olasz lap szerint a Liga azt a tanulságot szűrte le egyéves kormányzásából, hogy meg kell erősítenie nemzetközi kapcsolatait. A spanyol előrehozott választás a jobboldali Néppárt és a Vox erősödésével végződött, azonban továbbra is marad a kormányalakítási patthelyzet. A legfrissebb felmérés szerint jelentős támogatottsági előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. Törökország a szükséges jogi eljárást követően visszaküldte az Egyesült Államokba az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet egyik amerikai állampolgárságú harcosát - közölte Ismail Catakli, a török belügyminisztérium szóvivője. Nyolc ember életét vesztette és több mint húszan megsebesültek, amikor autóba rejtett pokolgép robbant az északkelet-szíriai Salik Atik faluban, a török határ mellett fekvő Tell-Abjad várostól délre. Mintegy 500-600 amerikai katona marad Szíriában, hogy harcoljon az Iszlám Állam terrorszervezet ellen - jelentette ki Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője az ABC televízióban. Az Egyesült Államok előrehozott választások kiírását szorgalmazza Irakban. Ismét éles lőszerrel nyitott tüzet egy tüntetőre dulakodás során egy rendőr Hongkongban. Bejelentette vasárnap lemondását Evo Morales bolíviai elnök, nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította, hogy távozzon az államfői posztról. Szükségállapotot hirdettek Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában a tűzvész miatt. Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó. Fokozott biztonsági intézkedések mellett szerdán kezdődik Budapesten Hasszán Farhud büntetőpere, akit emberölés, bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény és emberiesség elleni bűntettel vádolnak - írja a Magyar Nemzet. November 13-án és 14-én reggel 6 és délután 13 óra között megnövekedett katonai járműforgalom várható a Parassapuszta határátkelő - 2 sz. út - M2 - M1 - M0 - Tata útvonalon. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: MOL-Pick Szeged - Elverum (norvég) 32:25. Női kézilabda EHF Kupa, selejtező: Nantes Atlantique (francia)-Siófok KC 24:32. Labdarúgó NB I : Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 1:6. Az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó és 500 méteren Liu Shaolin Sándor is győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának második, montreali állomásán.