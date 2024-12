Szorosabbá válik az együttműködés az egyetemek és a nagyvállalatok között + videó

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Oroszország készen áll bármilyen eszköz bevetésére + videó Tucker Carlson ismét Moszkvába repült, ezúttal Szergej Lavrovval készített interjút. Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy az új hiperszonikus rakéta bevetésével azt akarták megmutatni a Nyugatnak, hogy Moszkva minden eszközt hajlandó használni, hogy megakadályozza a vereséget. Hálapénz elfogadásával gyanúsítanak több egészségügyi dolgozót Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy főorvost, egy beosztott orvost, valamint két asszisztenst, akik a győri kórházban nyújtott ellátásért rendszeresen pénzt fogadtak el - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.