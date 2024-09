Szörnyű kór pusztítja a magyar paprikát

A paprikatermesztését jelenleg három vírus határozza meg. Az uborka mozaik vírus 1939-ben jelent meg Magyarországon. Eleinte főként szabadföldi vírusként emlegették, majd 2010 körül egyre jelentősebb fertőzést tapasztaltak hajtató házakban is. Előfordult, hogy szántóföldi termesztésben akár 60 százalékos volt a pusztítás. A virológus azt is részletezte, hogy míg korábban leginkább május elején jelentek meg a fertőzést leginkább terjesztő levéltetvek, az elmúlt években lényegesen korábban és jóval nagyobb mennyiségben észlelhetők. Az idei évben lényegében folyamatos volt a jelenlétük.

