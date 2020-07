Szijjártó: Újabb támogatási program indul az exportáló magyar vállalatoknak

8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4347 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3257-en pedig már meggyógyultak. A koronavírus-járvány megmutatta azt is, hogyan érdemes átalakítani a hazai egészségügyi struktúrát - mondta az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalára feltöltött videóban. Kásler Miklós kiemelte: az átalakításról a nemzeti konzultáció során a magyar embereknek is lehetőségük van elmondani a véleményüket, hiszen ez őket érinti elsősorban. Karácsony Gergelytől kér kárpótlást Csepel polgármestere, miután a fővárosi önkormányzat elismerte: egy banális formai hiba miatt utasították el a csepeli gerincút építéséről szóló európai uniós pályázatot. A hódmezővásárhelyi „spiclitörvény" visszavonását szorgalmazta a közgyűlés Fidesz-KDNP-s tagja. Benkő Zsolt azt mondta: Márki-Zay Péter alaptörvényt és más jogszabályokat is sértő rendelete alapján a polgármester titokban gyűjthet bizonyítékokat a hódmezővásárhelyiekről. Csoportos létszámleépítés sújtja a magyarországi Tesco dolgozóit. A Világgazdaság tudta meg, hogy olyan átszervezés kezdődött a cégnél, amely hétszáz alkalmazottat érint. Megújult és kibővült a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztálya, amely modern diagnosztikus és terápiás műszerekkel gazdagodott - közölte az intézmény. Újabb támogatási program indul az exportáló magyar vállalatoknak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. Ötödik hete csökken a regisztrált álláskeresők száma a munkahelyteremtő bértámogatási program eredményeképpen, amely csaknem 38 900 új munkahely létrejöttéhez járul hozzá - mondta az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Több mint hatszáz település nyert összesen 10 milliárd forint forrást közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu program keretében - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Több mint 800 millió forintból korszerűsítenek két általános iskolát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával Kecskeméten - tájékoztatott a város polgármestere. A kormány szabályozni fogja a távmunkát, ugyanis az a cégek és az alkalmazottak számára egyaránt bevált a koronavírus-járvány alatt - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a csed-, gyed-, gyes-ellátásban részesülők és a húsz év alatti fiatalok - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Erdőt az ültet, aki a jövőre tervez - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Somogy megyei Zselickisfaludon, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. emlékerdőátadó-ünnepségén. Brüsszelben megszületett a megállapodás, Orbán Viktor miniszterelnök elérte, amit akart, Magyarország 3 milliárd euróval több pénzt kapott a tervezettnél. Angela Merkel német kancellár ígéretet tett, hogy a német elnökség alatt, 2020. végéig lezárja a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyarországnak és Lengyelországnak nemcsak komoly pénzösszegeket sikerült szereznie, hanem megvédte nemzeti büszkeségét az európai uniós csúcson - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Magyarország és Izrael mindig számíthat egymásra, a két ország barátsága, partneri együttműködése erősebb, mint valaha - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben. Közép-Európa sajátos jog- és államfejlődésének európai megjelenítése előmozdításáról tárgyalt Varsóban Varga Judit igazságügyi miniszter. Az Európai Bizottság konzultációt indított az Észak Sarkkörrel kapcsolatos uniós politikáról. A kezdeményezés alkalmat ad a térségre vonatkozó uniós megközelítések széles körű megvitatására. Köszönetet mondott Lampedusa lakosainak és minél előbbi megoldást ígért a migrációs és egészségügyi veszélyhelyzetre Luciana Lamorgese belügyminiszter a dél-olaszországi szigeten, ahova július elsejétől mintegy ezerötszázan kötöttek ki. Már közel 14,6 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 609 806, a gyógyultaké pedig 8,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ismét száz alatt van az új koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában. Romániában egyre több súlyos koronavírusos esettel szembesülnek a kórházak: az intenzív osztályokon ápolt fertőzöttek száma elérte a 293-at, meghaladva a járvány áprilisi első tetőzésekor regisztrált csúcsot (288). Nem várható, hogy a koronavírus-járvány esetleges második hulláma idején ismét bezárják a vállalatokat Montenegróban, ugyanis az ország gazdasága nem élné túl - közölte a nyugat-balkáni ország gazdasági minisztere. Ismét emelkedett a halottak száma Olaszországban, ahol 13 beteg vesztette életét egy nap alatt a korábbi háromhoz képest, miközben napi kétszáz alá csökkent az újonnan szűrt fertőzöttek száma. Franciaországban 400-500 koronavírusos járványgócot tartanak jelenleg nyilván és ellenőrzés alatt az egészségügyi hatóságok, de nem fenyeget második hullám - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter. Jóváhagyta az izraeli parlament azt a javaslatot, amely lehetővé teszi a belföldi elhárítás számára, hogy jövő januárig nyomon kövesse az új típusú koronavírussal megfertőződött embereket. Követeléseik teljesítésével véget ért az ápolók sztrájkja Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Mongóliában több mint húsz embernek a gyógyulását és a kórházból történő elbocsátását követően újra pozitív lett a koronavírus-tesztje - közölte kedden a helyi járványközpont. Brazíliában meghaladta a 80 ezret az új típusú koronavírus halálos áldozatainak száma, s nem sokkal később a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött. Az Egyesült Államok nyugati parti tagállamában, Kaliforniában a járvány kitörése óta a legtöbb új fertőzöttet, 11 800 új esetet regisztráltak. Szövetségi rendfenntartó erőket küld azokba a városokba, ahol elharapódzott az erőszak - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Közben a belbiztonsági minisztérium már arra készül, hogy 150 szövetségi ügynököt telepít Chicagóba, ahol eluralkodott a fegyveres erőszak. Donald Trump amerikai elnököt „ki fogják füstölni" a Fehér Házból - jelentette ki Nancy Pelosi demokrata párti házelnök. Egységesen az Európában állomásozó amerikai csapatok (részleges) kivonása ellen foglalt állást a három európai uniós balti tagállam, Észtország, Lettország és Litvánia külügyminiszterei. Nagy-Britannia felfüggesztette a Hongkonggal kötött kiadatási egyezményt. A szíriai légvédelem ismeretlen repülőgépeket észlelt Damaszkusz fölött, és tüzet nyitott rájuk - jelentette be az állami média. Súlyosításért fellebbezett a Központi Nyomozó Főügyészség Vizoviczki László és két társa ügyében - tudatta a KNYF közleményben. Több milliárd forint áfát csalt egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével, a gyanúsítottak közül a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott. Augusztus 1-jétől megszűnik a Budapest és több Zala megyei város közötti, közvetlen autóbuszjáratok többsége - közölte a Volánbusz. A héten 394 településen, csaknem 133 ezer hektáron földről és levegőből is gyérítik a szúnyogokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A férfiaknál a Tatabánya, a nőknél pedig a Siófok csapata a csoportkörben kezdi meg szereplését a kézilabda Európa-ligában. Idén a koronavírus-járvány miatt nem adják át a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát.