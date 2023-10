Szijjártó: Újabb fűtőelem-szállítmány érkezett, továbbra is garantált a paksi atomerőmű működése

15 százalékkal is növelhető a kereskedők árbevétele a halasztott fizetéssel

Egyre inkább kezdik felismerni a Buy Now Pay Later (BNPL) – azaz „vásárolj most, fizess később” – digitális megoldás előnyeit a felhasználók, ami már az online kereskedők eredményeiben is visszatükröződik.