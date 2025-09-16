Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

2025. szeptember 16., kedd 19:00 | MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keményen reagált a finn és a lett elnök kijelentésére, miszerint Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene válnia az orosz energiahordozókról. A miniszter hangsúlyozta, a kormány nem fogja feláldozni az ország energiabiztonságát.

  • Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

A földrajzi valóság és az európai álmok

 Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében nevetségesnek nevezte, hogy a tengerparttal rendelkező balti és északi országok próbálják kioktatni Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválásról. A miniszter szerint ezek a vezetők figyelmen kívül hagyják az országok földrajzi elhelyezkedését, amely meghatározza az energiaellátás módját.

„Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet” – írta Szijjártó. Kiemelte, hogy Magyarország szárazföld által körülzárt ország, és nincs tengerpartja, ahol gyorsan felépíthetne egy LNG-terminált.

A magyar érdek az energiabiztonság

 A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy a magyar kormánynak az az elsődleges feladata, hogy biztosítsa az ország energiaellátását, és ezt minden nyomásgyakorlás ellenére is megteszi. Alexander Stubb finn és Edgars Rinkevics lett elnök korábbi sajtótájékoztatóján ugyanis azt javasolta, hogy Magyarország és Szlovákia azonnal hagyjon fel az orosz energiahordozók vásárlásával.

Szijjártó Péter válaszában egyértelművé tette, hogy a kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát, és garantálja az ellátást a magyar emberek és a hazai vállalatok számára. Ez a kemény üzenet azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is a saját útját járja az energiapolitikában, és nem enged a külső politikai nyomásnak.

Forrás: MTI

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

További híreink

Ön megérti mit mond gyermeke? - Szlengek, melyeket csak az igazán menő szülők ismernek!

Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására

4 csillagjegy, aki a jég hátán is megél − Mind igazi túlélő, akit nem lehet a földre vinni

Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

Rossz vicc: erre a 16 vármegyére adtak ki riasztást

Meghalt Robert Redford

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Makacs szennyeződések? Ezzel a Lidl kinccsel végleg eltűnnek a lakásból!

Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

További híreink

Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó
2
Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására
3
Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó
4
Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó
5
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
6
Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország
7
Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan
8
Fegyveres fenyegetés a Tisza Párttól? - Orbán Viktor reagált
9
Hatalmasat dobott Tokióban Halász Bence
10
Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Legfrissebb híreink

Zelenszkij nyíltan kihívta Trumpot: „Putyin csak az erő nyelvén ért!”

Zelenszkij nyíltan kihívta Trumpot: „Putyin csak az erő nyelvén ért!”

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelmű állásfoglalásra szólította fel Donald Trumpot, ami meglehetősen szokatlan lépés. Az ukrán vezető szerint az amerikai elnöknek erős szankciókkal és légvédelmi rendszerekkel kell megállítania Vlagyimir Putyint. Zelenszkij kritikával illette a Trump-Putyin csúcstalálkozót is.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

 Brutális magyar vétóval élt a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután a külföldi befektető felvásárolta volna az egyik legnagyobb magyar tejfeldolgozó céget, az Alföldi Tej Kft.-t. A kormány azonnali tiltása megakadályozta, hogy a görög tulajdonú Olympos tejipari vállalatcsoport szerezze meg a magyar cég 100 százalékos üzletrészét, ami komoly vihart kavart az élelmiszeriparban.
Gyorsulni fog a magyar bérdinamika

Gyorsulni fog a magyar bérdinamika

 Ráadásul a következő hónapokban szinte biztosan gyorsulni fog, az állami szféra béremelései mellett a minimálbér-emelés is könnyen tíz százalék fölé lökheti a bérkiáramlást.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!