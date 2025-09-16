Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Megosztás itt:

A földrajzi valóság és az európai álmok

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében nevetségesnek nevezte, hogy a tengerparttal rendelkező balti és északi országok próbálják kioktatni Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválásról. A miniszter szerint ezek a vezetők figyelmen kívül hagyják az országok földrajzi elhelyezkedését, amely meghatározza az energiaellátás módját.

„Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet” – írta Szijjártó. Kiemelte, hogy Magyarország szárazföld által körülzárt ország, és nincs tengerpartja, ahol gyorsan felépíthetne egy LNG-terminált.

A magyar érdek az energiabiztonság

A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy a magyar kormánynak az az elsődleges feladata, hogy biztosítsa az ország energiaellátását, és ezt minden nyomásgyakorlás ellenére is megteszi. Alexander Stubb finn és Edgars Rinkevics lett elnök korábbi sajtótájékoztatóján ugyanis azt javasolta, hogy Magyarország és Szlovákia azonnal hagyjon fel az orosz energiahordozók vásárlásával.

Szijjártó Péter válaszában egyértelművé tette, hogy a kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát, és garantálja az ellátást a magyar emberek és a hazai vállalatok számára. Ez a kemény üzenet azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is a saját útját járja az energiapolitikában, és nem enged a külső politikai nyomásnak.

