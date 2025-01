Szijjártó Péter: Új nagy lehetőségek, új aranykor előtt állunk a magyar-amerikai együttműködés tekintetében

Megosztás itt:

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Hír TV-nek nyilatkozva, hogy a magyar történelemben kevés olyan külföldi nagykövet dolgozott Budapesten, aki oly mértékben rombolta volna az együttműködést Magyarország és a küldő ország között, mint a nemrég távozott amerikai nagykövet, David Pressman.

"Én azt hiszem, hogy történelmi mélypontra sikerült löknie a magyar-amerikai kétoldalú politikai együttműködést, és különösen látványos ez, hogyha azt nézzük, hogy a korábbi nagykövet, David Cornstein idején milyen magas szinten volt ez a kétoldalú politikai kapcsolatrendszer" - fogalmazott.

"Most azonban új nagy lehetőségek, új aranykor előtt állunk a magyar-amerikai együttműködés tekintetében, hiszen Donald Trump és Orbán Viktor egyértelműen politikai szövetségesek. A világ előtt álló nagy kihívásokat egyértelműen azonos módon közelítik meg, a nagy politikai kérdésekben azonos álláspontot képviselnek" - folytatta.

"David Pressman mindent megtett annak érdekében három év alatt, amit itt töltött, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, hogy Magyarországot belenyomja a genderőrületbe, és hogy Magyarországot belenyomja a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába" - tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány azonban világossá tette, hogy sem genderideológiát, sem háborút, sem migrációt nem akar, ami sikertelenné tette a nagykövet budapesti működését.

"Ez a személyes sikertelenség pedig személyes frusztrációt okozott, és ez a személyes frusztráció olyan mértékben hatalmasodott el a nagyköveten, hogy az intézményes politikai kérdéseket és a személyes vonatkozásokat nem tudta elválasztani egymástól. Így egyfajta személyes frusztrációból, személyes bosszúvágyból is táplálkozott az a romboló politika, amelyet ő itt folytatott Budapesten" - mondta.

Illetve úgy vélekedett, hogy az utóbbi évek megmutatták, "mi a különbség egy Soros György által ideküldött helytartó és egy valódi nagykövet között".

"Mi azért küldünk nagyköveteket más országokba, hogy az együttműködést építsék. Mi azért küldünk nagyköveteket, és azért is fogadunk nagyköveteket, hogy az adott országgal az együttműködést jobbá, eredményesebbé tegyük, hogy abból mindkét ország profitálni tudjon. David Pressman nem azért volt itt, hogy építse Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatrendszerét, hanem azért, hogy megpróbálja a magyar kormányt, a patrióta, konzervatív, kereszténydemokrata kormányt belenyomni egy háború-, migráció- és genderpárti politikába" - jelentette ki.

"Ez azonban nem sikerült. Most ő elment, mint ahogy a demokrata adminisztráció is megbukott, és új korszak kezdődik Amerikában, a jövő héten új korszak kezdődik a magyar-amerikai kapcsolatokban is" - fűzte hozzá.

A miniszter végül kifejtette, hogy örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet, és együtt kívánnak vele dolgozni annak érdekében, hogy ebből a történelmi mélységből történelmi magasságba emeljék a két ország politikai együttműködését.

"Erre minden lehetőség megvan, mivel a védelmi és gazdasági együttműködésünk kiválóan funkcionál, a két ország vezetői hamarosan vezetői pedig politikai szövetségesei egymásnak" - zárta mondandóját.

Forrás: MTI

Fotó: MTI