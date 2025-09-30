Szijjártó Péter: Teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Mi magyarok továbbra is kiállunk a szuverenitásunk mellett, és a szuverenitásunknak az egyik alapvető összetevő eleme az energia biztonság, az energia szuverenitás. Ugyanis ma a nemzeti alapú döntéshozatallal lehet energia ellátási döntéseket hozni. Ez teljes egészében egy ország saját szuverén joga, hogy eldöntse, hogy honnan kitől vásárol energiahordozókat."