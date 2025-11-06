Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora

Megosztás itt:

A tárcavezető arról számolt be, hogy pénteken Orbán Viktor miniszterelnök immár hatodik alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés erősítése lesz.

Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt tíz hónapban sikerült kijavítani, és azóta kilenc amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban.

"A holnapi napon véglegesíteni fogjuk a gazdasági együttműködés fejlesztéséről szóló megállapodást, amelynek értelmében még az idei évben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni" - tudatta.

"Ezek összesen százmilliárd forintos értéket képviselnek, illetve sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt, olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint az informatika, az elektronika vagy az orvostechnika" - folytatta.

"Ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra. Ez egy évtizedes rekord. Az elmúlt tizenegy évben ehhez fogható adat nem volt" - tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ez a rekord az egyik legfontosabb következménye a magyar-amerikai kapcsolatokra nézve annak, hogy Donald Trump visszatért a hivatalába.

"Azaz a jó politikai együttműködés, az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága a gazdasági együttműködésre is jó hatással van és komoly hasznot hoz Magyarország, a magyar gazdaság számára" - összegzett.

MTI