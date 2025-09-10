Keresés

2025. 09. 10. Szerda
Szijjártó Péter: minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez

2025. szeptember 10., szerda 14:40 | MTI

Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az európai uniós szankciók által nem érintett területeken, a két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Minszkben.

A tárcavezető a magyar-belarusz üzleti fórumon elmondott beszédében mindenekelőtt kifejtette, hogy rendkívül nehéz időszak a mostani, s a fennálló körülmények, a szavai szerint leginkább Európának ártó szankciók jelentős kihatással vannak a két ország közötti együttműködésre is.

"A magyar kormány szándéka nagyon egyértelmű. Szeretnénk erősíteni az együttműködést Belarusszal minden olyan területen, amelyet a korlátozások nem érintenek" - húzta alá.

Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egyedüliként szavazott nemmel az Európai Unióban a belarusz élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelésére.

Illetve úgy vélekedett, hogy jól mutatja az igényt az együttműködés fejlesztése iránt, hogy látogatására tizenhét magyar vállalat vezetői kísérték el a gazdaság legsikeresebb ágazataiból.

Ezt követően pedig hangsúlyozta, hogy az együttműködést már most is sikertörténetek övezik, például több százezer naposcsibét exportáltak magyar vállalatok Belaruszba, és megállapodás született, amely tovább fogja javítani a jövőben a hazai cégek itteni piacra jutását.

Érintette emellett a gyógyszeripar szerepét, az orvostechnikai eszközök területén való együttműködést és azt is, hogy szorosabbra kívánják vonni a magyar és a belarusz egyetemek közötti kapcsolatokat.

Szijjártó Péter ezután a cégvezetők figyelmébe ajánlotta, hogy ma a két ország között nincsenek nyitott politikai kérdések, amelyek akadályoznák az üzletkötést, ehhez minden jogi és pénzügyi előfeltétel is adott.

"És biztosak lehetnek abban, hogy kormányunk támogatása is biztosított lesz. Racionális megközelítést képviselünk. Józan észre alapuló megközelítést képviselünk. És ha létezik olyan helyzet, amikor higgadt döntéshozatalra van szükség, akkor ez az" - fogalmazott.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a magyar kormány nagyra értékeli Belarusz szerepét a kőolajtranzit garantálásában, amely nélkül nem lenne lehetséges hazánk ellátása. Valamint üdvözölte, hogy belarusz kollégája a nap folyamán biztosította ennek zavartalan folytatásáról.

Illetve megerősítette, hogy Magyarország továbbra is kész biztosítani a helyszínt a belarusz labdarúgó-válogatott és a klubcsapatok számára, amíg csak szükséges.

MTI

