Magyarország példája bizonyítja, hogy nemcsak lehetséges, de az egymásrautaltság miatt törvényszerű is a gazdasági együttműködés Kelet és Nyugat között, s ráadásul ennek rendkívül pozitív hatásai vannak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Debrecenben.

Szijjártó: Újabb fűtőelem-szállítmány érkezett, továbbra is garantált a paksi atomerőmű működése

Újabb nukleáris fűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül, ez idén már a harmadik szállítmány, így a jövőben is garantált a paksi atomerőmű működése - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.