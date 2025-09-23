Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

2025. szeptember 23., kedd 15:37 | MTI
beruházás Magyarország Szijjártó Péter Genesys

Húszmilliárd forintos értékű beruházást hajt végre a Genesys amerikai technológiai vállalat Budapesten, amely immár a nyolcadik beruházás az Egyesült Államokból Donald Trump elnök idei hivatalba lépése óta - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

  • Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a Genesys rendkívül jelentős szerepet játszik a világpiacon a mesterséges intelligencia használata, a felhőalapú ügyfélszolgáltatások területén.

"Azt hiszem, hogy ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk"

- mondta.

Majd hozzátette, hogy

ez a húszmilliárd forintnyi értékű budapesti beruházás 250 magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt majd hazánkban,

amelyek betöltői a mesterséges intelligencia szerepét fogják kutatni, illetve növelni a felhőalapú informatikai szolgáltatásokban.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy amikor az Egyesült Államokban jár, minden alkalmat kihasznál arra, hogy tovább ösztönözze az amerikai beruházásokat.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai cégek jelenleg a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, és beruházásaik az elmúlt években is nagymértékben hozzájárultak a hazai gazdaság teljesítményéhez.

"És most különösen nagy szükségünk van az amerikai beruházásokra, hiszen Ursula von der Leyen elnök egy olyan, európai szemszögből rendkívül hátrányos megállapodást kötött,

amelynek nyomán az Egyesült Államokba irányuló európai termékekre nagyon komoly vámtételeket szabnak ki, és emiatt az európai gazdaság komoly nehézségekkel szembesül" - emlékeztetett.

"Mi a Magyarországra irányuló amerikai beruházásokkal csökkentjük az elrontott vámmegállapodás negatív hatásait.

Trump elnök hivatalba lépése óta hét amerikai vállalat jelentett be beruházást Magyarországra, a mai napon pedig a nyolcadik ilyen beruházásról adhatunk hírt"

- összegzett.

További híreink

Lakásfelújítás társasházban: ezek a tipikus hibák, amikért büntetés jár

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Így ne rakd ki a kukát, ha szeretnéd, hogy el is vigyék – Fontos változás jön október 1-től

Zöldfülű bírót küldtek a Fradi El-meccsére, a cseheknek máris elegük van a játékvezetőkből

Újabb fejlemény Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán, rémisztő alak bukkant fel

Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen

Győri-Lukács Viktória: Amikor az érem hozzáért a hasamhoz, eszembe jutott, hogy hárman állunk a dobogón

Egyenesen a választókra lőnek: Magyar Péter elvenné a nyugdíjat és a rezsicsökkentést a brüsszeli érdekek miatt

További híreink

Kilenc év után tért vissza Lőkösházára Orbán Viktor – részletek a HírTV élő adásában + videó

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
2
Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit
3
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
4
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
5
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
6
Megállt az élet a Keletiben! - Ezt tette a flashmob a megdöbbent utasokkal + videó
7
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó
8
Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit tagadott + videó
9
Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel
10
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!