Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon

A tárcavezető rámutatott, hogy jelenleg Magyarország öt nagy egyetemén működik Konfuciusz Intézet, amelyek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális, oktatási alapját biztosítják, s lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják.
"Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon. Az ELTE, a Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Miskolci Egyetem után a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre hazánk hatodik Konfuciusz Intézete" - tudatta.
"Ez az ötödik helyre tesz majd minket Európában a Konfuciusz Intézetek tekintetében" - tette hozzá.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy ezen újabb intézet megnyitása hozzá fog járulni a magyar-kínai oktatási, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez.
"A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik legversenyképesebb egyeteme, amelynek a működése most egy új tényezővel, egy új intézettel bővül" - mondta.
"A Konfuciusz Intézet győri megalapítása mind Győr városának, mind a győri egyetemnek, mind a hazai gazdaságnak, mind a magyar-kínai együttműködésnek újabb lendületet fog adni" - vélekedett.
A miniszter arra emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök legutóbbi budapesti látogatásán a felek megállapodást írtak alá a minden területre kiterjedő, legmagasabb szintű stratégiai együttműködésről a két ország között.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebből az együttműködésből máris igen sokat profitált, ide érkezett ugyanis tavaly és tavalyelőtt is a legtöbb kínai beruházás Európában.
"Munkahelyek tízezrei jönnek létre, s Magyarország vezető szerepet játszik a világgazdaság folyamatait leginkább meghatározó technológiai forradalom során. Ennek a gazdasági együttműködésnek fontos alapját adja az oktatási és kulturális együttműködésünk" - összegzett.
Forrás: MTI
Fotó: MTI