2025. 09. 09. Kedd
Gazdaság

Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

2025. szeptember 09., kedd 11:33 | Világgazdaság

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy ma új, hosszú távú, nyugati irányú gázvásárlási szerződést ír alá. Azt egyelőre nem közölte, hogy hol. Bejegyzésében az importgáz minél nagyobb mennyiségének és az importútvonal minél több irányának az előnyeit emelte ki.

  • Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

Mától egy olyan földgázvásárlási megállapodással rendelkezik Magyarország Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előzetes közlése szerint, amely „a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk” lesz. Az import mennyiségének növelése és a behozatal diverzifikálása mellett a gázellátás biztonságával érvelt.

A szerződés fő adatai

  • a beszerzendő gáz éves, illetve összes mennyisége,
  • a megállapodás időtartama,
  • a földgáz ára,
  • a Magyarországra történő érkezésének iránya és esetleges egyéb feltételei lesznek.

Ezekből az árat nem szokták nyilvánosságra hozni, általában körülírják úgy, hogy összességében kedvezőnek nevezik.

Elsősorban Horvátország vagy Ausztria felől

Magyarország Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal létesített már gázvezetéki összeköttetést. Az uniós elvárásnak (és az észszerűségnek) megfelelően minden országhatáron mindkét irányba adott a szállítás lehetősége is. A kizárt Szlovénián és a keleti Ukrajnán kívül elvben az összes többi szomszédos határon érkezhetne Magyarországra földgáz, mert e szomszédainknak vagy

  • van saját termelésük,
  • vagy van cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó kikötőjük,
  • vagy további  szomszédaikon keresztül, vezetéken hozzáférhetnek ilyenekhez.

Mindazonáltal egyes országok kizárhatók a sorból. Szlovákia például jellemzően importál Magyarországon keresztül, Szerbia pedig az orosz gázt továbbítja Magyarországra. Románia azonban már bekerül az esélyes eladók és importirányok közé, ha a Neptun Deep tengeri mezőre alapozott belföldi termelését nyugatinak tekintjük. Ezenfelül, saját LNG-kikötője ugyan nincs, de Bulgárián át hozzájuthat Törökország felől szinte akárhonnan vásárolt gázhoz. Tehát ez is egy lehetőség.

A másik esélyes útvonal a valamennyi gázt szintén termelő Ausztrián keresztül vezet. Az osztrák–magyar határon Magyarországra egyelőre (nem folyamatosan) orosz gáz érkezik a 2021-es magyar–orosz hosszú távú gázvásárlási megállapodás szerint. Az Ausztria felőli import új forrásból való növelése mellett egyrészt az szól, hogy az erősödő magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok egyik területe az energetika, másrészt az, hogy az amerikai–EU megállapodás alapján az Európai Unió növelni fogja az Egyesült Államokból történő energiahordozó-beszerzéseit. Kérdés azonban, hogy ez a politikai szinten kötött egyezség Magyarországot mennyiben és mire kötelezi, illetve, hogy az Magyarországnak mekkora előnyt ígér, ha ígér.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: MTI

 Sikeresen zárult a megújított tanár- és tanítóképzés modellprogramja, amelynek így, felmenő rendszerben, megteremtik a jogszabályi feltételeit is - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a gyakorlat és értékközpontú pedagógusképzésről tartott konferencia sajtótájékoztatóján, Egerben.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

