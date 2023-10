Szijjártó Péter: Az Ukrán Korrupcióellenes Ügynökség delegációja minél előbb jöjjön el Budapestre

Szijjártó Péter szerint ezzel az ügynökség nyilvánvalóan elismerte, hogy mind a négy indok, amiért a magyar pénzintézet a feketelistára került, megalapozatlan. A tárcavezető rámutatott: a megalapozatlan vádakat az is jól mutatja, hogy míg az OTP-t az Oroszország meghatározó banki szereplőjének állították be, addig a valóság az, hogy a pénzintézet piaci részesedése mindössze 0,17 század százalék.

Mind a négy ok, amit az ukrán ügynökség megnevezett, az hazug, nevetséges, alaptalan ok volt. Ezért mi azt természetesnek gondoljuk, hogy az OTP-t ezen a listán nem szerepeltetik. Ugyanakkor maga az eljárás komoly aggodalomra ad okot, hogy felették teljesen nevetséges indokok alapján a bankot erre a listára - ez bármikor megtörténhet a jövőben is. Ezért a mai napon azt a kérésünket közöltük Ukrajna budapesti nagykövetével, hogy az Ukrán Korrupcióellenes Ügynökség delegációja minél előbb jöjjön el ide Budapestre, hogy ki tudjunk tárgyalni egy olyan megállapodást, amely garanciát jelent arra, hogy a jövőben ilyen döntés nem születik