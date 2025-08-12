Keresés

Gazdaság

Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások komoly pluszt jelentenek a magyar gazdaság számára

2025. augusztus 12., kedd 20:40 | Világgazdaság

Amerika visszainteget: akadnak lehetőségek, melyek enyhíthetik a vámmegállapodás negatív hatását

  • Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások komoly pluszt jelentenek a magyar gazdaság számára

Az amerikai beruházások komoly pluszt jelentenek a magyar gazdaság számára – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap egy interjúban –, és ezzel igyekszünk kompenzálni azokat a negatív hatásokat, amelyeket a vámemelések vagy az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktusok okozhatnak.

Több csatorna is rendelkezésre áll, amelyek révén a magyar gazdaság profitálhat a sokkal szorosabb amerikai–magyar politikai kapcsolatokból – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Kiemelte, hogy az egyik csatorna természetesen a működőtőke-befektetések. Itt már konkrét példát is lehet hozni, az amerikai szoftverfejlesztő és szolgáltató Diligent Corporation tavasszal bejelentett beruházását, amely a valaha volt legnagyobb bevonzott k+f fejlesztés.

De a k+f fejlesztések sorát erősítik a gyártástechnológiai vállalkozás, a Tulip Interfaces és az ipari automatizálásra szakosodott Emerson cég beruházásai is, miközben az ipari gázturbinák alkatrészeinek gyártásával és felújításával foglalkozó GE Vernova beruházása kapacitásbővítést jelent. Ezek a projektek ugyanakkor nem új vállalatok bevonzását jelentik, már itt lévő cégek fokozzák tevékenységüket a gazdasági növekedés szempontjából kiemelten fontos kutatás és fejlesztés területén az iparhoz kötődő szolgáltató szektorokban, illetve a gépgyártásban.

A beruházások növelésére szükség is van, az MNB adatai alapján a végső befektető országokat nézve az FDI-állomány 2014 és 2023 között az USA vonatkozásában csökkent a legnagyobb mértékben, azonban 2023-ban Németország és Ausztria után még így is a harmadik legfontosabb befektető ország maradt. Mivel az országban lévő cégek fejlesztéseit könnyebb elősegíteni, mint új cégeket bevonzani, lehet arra számítani, hogy az elkövetkező időszakban új amerikai szereplők is megjelennek a magyar gazdaságban, ahogy az a Wendy’s gyorsétteremlánc kapcsán is felmerült.

Nem csak a beruházások segíthetik a jó amerikai–magyar viszonyt

Az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése ugyanakkor nemcsak a beruházásokban csapódhat le, az üzleti megállapodások is elősegíthetik, hogy a hazai vállalatok szintet lépjenek, fejlődjenek, javuljon a versenyképességük, ezáltal pedig erősítsék a magyar gazdaság ellenálló képességét – hívta a fel a figyelmet Molnár Dániel. Az üzleti megállapodások esetében is van már pozitív példa, a 4iG és az Axiom Space megállapodása, amely a hazai űripari ágazatnak adhat újabb lendületet.

Az idő előrehaladásával az ilyen és ehhez hasonló megállapodások terén lehet számítani felfutásra. De ide sorolható az is, hogy jövőre már ismét lesz napi közvetlen járat Magyarország és az Egyesült Államok között, az American Airlines révén Budapest és Philadelphia között, és a bejelentések alapján tárgyalások zajlanak további járatok indításáról is – hangsúlyozta a közgazdász. Megjegyezte: ez a turizmust lendítheti fel, a repülőgéppel érkező amerikai vendégek esetében hosszabb itt-tartózkodással és több költéssel lehet számolni, ami nagymértékben támogathatja a gazdaság széles rétegeit.

 Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

 

 

Kapcsolódó tartalmak

Magyarország a reálkereset-növekedés élvonalában: Szalai Piroska lerántja a leplet az álhírekről

Magyarország a reálkereset-növekedés élvonalában: Szalai Piroska lerántja a leplet az álhírekről

Az OECD legfrissebb jelentése szerint Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el 2025 első negyedévében, ám a HVG mégis bércsökkenésről írt. Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, miniszterelnöki főtanácsadó szerint a lap félrevezető állításai a KSH statisztikáinak téves értelmezésén alapulnak, összekeverve a teljes kereset és az alapbér fogalmát. Itt az igazság a magyar bérek valós helyzetéről!
