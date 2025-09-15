Keresés

Szijjártó Péter aláírt egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel

2025. szeptember 15., hétfő 16:28 | MTI
innováció Bécs nukleáris energia Szijjártó Péter magyar-kínai gazdasági kapcsolatok

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

  • Szijjártó Péter aláírt egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy aláírtak egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel, amely a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén komoly együttműködési potenciált jelent Magyarország és az ágazatban egyre nagyobb szerepet betöltő és önmagának egyre nagyobb súlyt követelő Kína között.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és hazánknak jó esélye van bebizonyítani, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet.

"Mi történik Magyarországon? Egy több évtizedes jó együttműködés és egy 2014-ben aláírt szerződés értelmében az orosz vállalatóriás, a Roszatom épít nukleáris erőművet, jelentős francia és német beszállítókkal. Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról" - mutatott rá.

"Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert drasztikus mértékben nő globálisan az elektromosáram-igény, s hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon csakis atomenergiával lehet fedezni ezt ekkora mennyiségben.

"A nukleáris iparban mind Keleten, mind Nyugaton óriási szereplők vannak (…) Mi mind a két irányban együttműködünk" - szögezte le.

A miniszter ennek kapcsán arról is tájékoztatott, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, ugyanis most minden körülmény adott ehhez.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

 Elképesztő felvétel látott napvilágot a Tisza Párt honvédelmi tanácsadójáról, Ruszin-Szendi Romuluszról. A volt vezérkari főnök egy fórumon fenyegető kijelentéseket tett, miközben a ruhája alatt egy fegyverszerű tárgy körvonala rajzolódik ki. A "szeretetország" retorika mögött megbúvó indulatok most előtérbe kerültek.
