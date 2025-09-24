Szijjártó Péter: "Magyarország a teljes orosz kőolaj export 2,2 százalékát vásárolja meg. Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök, minden létező erőfeszítését a béke érdekében, azonban a földrajzi helyzetünk az kialakít egy valóságot, és ezt a valóságot, földrajzi helyzetből adódó valóságot megváltoztatni nem tudjuk. És nem csak mi nem tudjuk megváltoztatni, hanem senki nem tudja megváltoztatni."
Gazdaság
Szijjártó Péter: A nyugat-európaiak ázsiai országokon keresztül vásárolják az orosz kőolajat + videó
2025. szeptember 24., szerda 19:00 | HírTV