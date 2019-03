Szijjártó Péter: A dicséret a magyar emberek munkáját illeti

KIVONULT AZ ELLENZÉK A PARLAMENTBÕL, A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ FÕIGAZGATÓSÁG ÉPÜLETÉHEZ VONULNAK, TILTAKOZVA A 9 ÓRÁS MUNKAIDÕ ELLEN. AZ ORSZÁGGYÛLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA TÁMOGATTA PLESCHINGER GYULA ÚJBÓLI KINEVEZÉSÉT A JEGYBANK MONETÁRIS TANÁCSÁBA. NVI: A VÁLASZTÓK ÁPRILIS 5-IG MEGKAPJÁK AZ ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY FELVETTÉK ÕKET AZ EP-VÁLASZTÁSRA A NÉVJEGYZÉKBE M1. DEUTSCH TAMÁS: BRÜSSZEL BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEINEK NAGYON IS SOK KÖZE VAN SOROS GYÖRGYHÖZ. A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG FOLYAMATOS TRIANONT JELENT EURÓPÁNAK - MONDTA LEZSÁK SÁNDOR, AZ ORSZÁGGYÛLÉS FIDESZES ALELNÖKE A NEMZETI FÓRUM KÖZGYÛLÉSÉN, SZOMBATON. KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR EMBEREK VÉLEMÉNYE FONTOSABB A PÁRTFEGYELEMNÉL KOSSUTH RÁDIÓ. KOPP MÁRIA INTÉZET A NÉPESEDÉSÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT: HÁROM ÉVE KITARTÓ A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV M1. NYOLC NAGYPROJEKT VAN KÉSZÜLÕBEN A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.-NÉL VILÁGGAZDASÁG. MEGSÉRÜLT EGY BRIT TURISTA, MIUTÁN LESZAKADT A MENNYEZET A LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN. - ÍRJA A MAGYAR NEMZET. BÕVÜL A MEZÕGAZDASÁGI ROBOTOK PIACA NÉPSZAVA. KÉPESSÉGEIK NAGYOBB MÉRTÉKÛ KÜLFÖLDI KAMATOZTATÁSÁRA TÖREKSZENEK A MAGYAR VÍZIPARI CÉGEK MAGYAR HÍRLAP. MEKH-SZÓVIVÕ: EGYRE TÖBBEN HASZNÁLNAK NAPENERGIÁT MAGYARORSZÁGON M1. KSH: 5,5 MILLIÁRD EURÓ FELETT MARADT A KÜLKERESKEDELMI EXPORTTÖBBLET 2018-BAN. MÁRTON ANITA SÚLYLÖKÕ BRONZÉRMET NYERT A GLASGOW-I FEDETTPÁLYÁS ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁGON. ORBÁN VIKTOR: A TÖRÉST A NÉMET-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN A BEVÁNDORLÁS OKOZTA - WELT AM SONNTAG. HEINZ-CHRISTIAN STRACHE OSZTRÁK ALKANCELLÁR: A BEVÁNDORLÁS NEM TUDJA MEGOLDANI A DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁT. A MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VEZETTE LIGA PÁRT TOVÁBBI ERÕSÖDÉSÉT MUTATJÁK AZ OLASZORSZÁGI FELMÉRÉSEK. NETANJAHU: IZRAEL ÉS OROSZORSZÁG EGYÜTTMÛKÖDIK A KÜLFÖLDI FEGYVERESEK KIVONÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBI TÖBB MINT 40 MILLIÓ DOLLÁR SEGÉLLYEL TÁMOGATJA A BANGLADESBE MENEKÜLT ROHINGJÁKAT. TÖBB SZÁZ PALESZTIN ZARÁNDOK HAGYTA EL GÁZÁT, HOGY EGYIPTOMON KERESZTÜL MEKKÁBA ZARÁNDOKOLJON. FERENC PÁPA: KUTATHATÓVÁ TESZIK A XII. PIUSSZAL KAPCSOLATOS LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOKAT. SIKERES VOLT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÉS KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ HANOI CSÚCSTALÁLKOZÓJA - JELENTETTE KI JOHN BOLTON NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ. LEGKEVESEBB 23 EMBER MEGHALT, MERT TORNÁDÓK CSAPTAK LE ALABAMA ÁLLAM DÉLKELETI RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. A SZENÁTUS IS MEGSZAVAZHATJA A TRUMP ÁLTAL KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ELUTASÍTÁSÁT. MEGHALT 49 ÉVES KORÁBAN KEITH FLINT, A PRODIGY ÉNEKESE - ÍRTA A THE INDEPENDENT. AZ EGYÜTTES HIVATALOS INSTAGRAM-OLDALÁN KÖZÖLTE: A ZENÉSZ ÖNGYILKOS LETT. OKF: HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT A BUDAÖRSI VASÚTÁLLOMÁSON. 13 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A FÉRFIAK IRAKI, ILLETVE SZÍR ÁLLAMPOLGÁRNAK VALLOTTÁK MAGUKAT. KÁBÍTÓSZER-TERMESZTÕ PÁRT TARTÓZTATTAK LE A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, AKIKNEK A LAKÁSÁBAN 216 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK. TRAKTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ NAGYVENYIMNÉL, A TEHERAUTÓ VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.