Szijjártó Péter: "Ma bejelenthetjük Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházását. A szingapúri Vulcan Shields Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A Vulkán Shields Global csúcstechnológiai szigetelőanyagokat gyárt, és a csúcstechnológiájú szigetelőanyagok gyártása terén a világpiac vezető vállalata."
Gazdaság
Szijjártó Péter: 280 milliárd forint értékű óriásberuházás érkezik Békéscsabára + videó
2025. szeptember 19., péntek 15:00 | HírTV