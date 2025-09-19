Szijjártó Péter: 280 milliárd forint értékű óriásberuházás érkezik Békéscsabára + videó

„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Az olasz belügyminisztérium úgynevezett rendkívüli szintre emelte Giorgia Meloni kormányfő, valamint helyettesei, Antonio Tajani és Matteo Salvini védelmét a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása után őket érő fenyegetések miatt.

Nem a megszokott páros mondott most véleményt a Magyar Nemzet Pikk című podcastműsorában. A politikailag inkorrekt adásunkba egy különleges vendég érkezett, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

