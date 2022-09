Szijjártó: Nevezhetnek a Gazprom bármijének, csak legyen fűtés

Megosztás itt:

A Gazprom és hazánk kapcsolatáról

A Gazprom és hazánk kapcsolatáról szólva kérdésre válaszolva Szijjártó Péter aláhúzta, „mi vagyunk az az ország egyelőre Európában, amelyik talán a legjobban készült fel arra a rendkívül nehéz időszakra, ami most részben előttünk van, részben meg már benne is vagyunk”.

A tárcavezető emlékeztetett: „én a kezdetektől fogva azon az állásponton voltam, hogy a földgázellátásunk nem lehet ideológiai kérdés”. Mint fogalmazott: „a földgáz megvásárlása vagy a földgáz eredete sem politikai állásfoglalás, hanem egy kőkemény, életbevágóan fizikai valóság.

Lehet ideológiákat gyártani, de ideológiával fűteni egyelőre még nem lehet.” Hozzátette: „nevezhetnek a Gazprom bármilyének, ha ez az ára, hogy az emberek fűtsenek”.

Az orosz gáz áráról

Az atv kérdésére, miszerint politikai lufi lenne-e, hogy hazánk vásárolja Európában a legdrágábban a gázt, a tárcavezető elmondta: „a szerződésben foglalt árformulát azért nem tudom elmondani, mert az egy olyan üzleti információ, amelynek kiszivárgása adott esetben károkat okozhat.” Mint a tárcavezető kifejtette, például ő sem tudja, hogy „mások mennyit fizetnek, mint ahogy másoknak sincs fogalmuk arról, hogy mi mennyit fizetünk. Azoknak meg, akik azt mondják, hogy Magyarország veszi a legdrágábban, semmiről nincsen fogalmuk.”

Szijjártó Péter aláhúzta: „az egy politikai lufi, hogy mi vesszük a legdrágábban (az orosz gázt – a szerk.).”

Hozzátette: „de mondjanak egy számot, hogy mi mennyiért vesszük, mennyiért veszik a többiek, és akkor megnézzük, hogy ez igaz-e. Tehát az egész azért nonszensz, mert ezek az emberek, akik ilyeneket beszélnek, azok még nem láttak földgázvásárlási szerződést.”

A kérdésre válaszolva a miniszter arra is kitért, hogy „azok, akik azt mondják, hogy mi vesszük a legdrágábban, szerintem nem láttak még ilyen szerződést, a mienket biztos nem látták. Az, hogy másokét látták-e, nem tudom, de akkor meg mondják el, hogy abban mi van, mert az meg nekünk hátha segítene”.

Mint kifejtette: a földgázvásárlási szerződéseket nem véletlenül kezeli mindenki bizalmasan, mert ezek hatalmas pénzekről szólnak, mindenki próbálja a legjobb pozíciót elérni.

„Egyet tudok mondani, én természetesen láttam azt is, amit tavaly szeptemberben kötöttünk, meg láttam azt is, amit ’94-ben megkötöttek. Na most, a két árformula nincs is egy kategóriában egymással, annyival kedvezőbb a mostani. Tehát nagyon messze van egymástól a kettő.”

Az atv.hu kérdésére, miszerint „az Egyenes beszédben Szöllősi Györgyi az Eurostat felmérése alapján kérdezte meg hogy februárban 1,1 euróért vásároltunk egy köbméter gázt, és az EU-ban csak a litvánoknál volt drágább…”, Szijjártó Péter rámutatott: „Nézze, megint csak azt kérdezném, hogy az Eurostat ezt honnan veszi?

Az Eurostatnak nincsen meg a mi szerződésünk, az egészen biztos. Lehet, hogy más országé megvan, de nagyon furcsának találnám. Ez nagyon kedves dolog, hogy az Eurostat ilyeneket mond, csak nem tudom, mi alapján teszi.”

Az energiaárak várható alakulásáról

Az energiaárak várható alakulásáról szólva a tárcavezető aláhúzta: „Ma nem nemzetközi energiapiac van, hanem van egy ilyen vásártér, ahol valahol valamikor éppen vagy van gáz vagy nincsen, és az ár nem kereskedelmi alapon jön ma létre, hanem egy attól teljesen független, háborús logika alapján. Sajnos ezt látni kell.”

Mint részletezte: „Nem piacgazdaság van ma a nemzetközi energiatérben, hanem háborús gazdaság, ezért fogalmunk sincs, hogy hogy alakulnak az árak az elkövetkezendő időszakban. Ha ön visszanézi, akkor az elmúlt időszakban sem volt fogalma senkinek arról, hogy hogyan fognak alakulni.”

Fotó: Kurucz Árpád

ATV/Mandiner/Magyar Nemzet