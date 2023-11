Szijjártó: Magyarország és az Audi együttműködése párját ritkító sikertörténet

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető átadta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnökének a vállalat győri tevékenységének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként, továbbá a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatának elmélyítésében és a magyar-német gazdasági viszony erősítésében betöltött szerepe miatt is méltatta Alfons Dintnert. Kiemelte, hogy az autógyártó nélkülözhetetlen szereplője volt a hazai gazdaság sikereinek, annak, hogy minden krízisből megerősödve tudott kikerülni az ország az elmúlt időszakban.

Aláhúzta: a most zajló nagyberuházások és a körülöttük "kialakult vagy szított hangulattal kapcsolatban is" fontos tanulság, hogy mit gondoltak a győriek annak idején az Audi gyárépítéséről. "Ha valaki köhögött egyet a városban, akkor a definíciószerű orvosi diagnózis az volt, hogy felverték a port az Audi építkezésén, példátlan környezetszennyezés következik, és nagyon közel van a világvége. Ma már így harminc év távlatából szerintem nincsen győri ember, aki ne lenne büszke arra, hogy a világ legnagyobb autóipari motorgyára éppen az ő városában tevékenykedik" - mondta. Majd kitért arra is, hogy a Győrben elektromos motorok gyártásába kezdő vállalat ahhoz is nagyban hozzájárult, hogy Magyarország a modern autóipari forradalom nyertesei közé tartozzon.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Audi tevékenysége fontos volt abból a szempontból is, hogy ma hazánk exportteljesítménye a 34. a világranglistán, és sorra dőltek meg a beruházási csúcsok is minden nehézség ellenére. Hangsúlyozta, hogy az autógyártó szerepe emellett a fenntartható növekedésben is jelentős, mivel ma Magyarország a világ azon húsz állama közé tartozik, amelyek károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan képesek a gazdasági teljesítményük növelésére. "Az Audi azon beruházása, amelynek nyomán Európa legnagyobb, gyártetőn található napelemparkja jött létre Győrben, nélkülözhetetlen volt ezen címünk megtartásához" - mutatott rá.

Illetve szavai szerint a cég a magyar gazdaság dimenzióváltásában is fontos szerepet játszik. A kormány először is arra koncentrál, hogy széles körű, termelésre alapuló ipari-gazdasági környezet jöjjön létre, amire építve a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatási és kutatási funkciók is meg tudnak jelenni - tudatta. Ennek kapcsán pedig közölte, hogy az Audi is erősíteni kezdte a szolgáltatási, illetve a kutatás-fejlesztési funkciókat a termelés bővítése után. A miniszter arra emlékeztetett, hogy 2022 minden válság és akadály ellenére hazánk legsikeresebb éve volt gazdaságilag, és ehhez az kellett, hogy néhány vállalat a valaha volt legjobb teljesítményét nyújtsa. Erre példaként hozta fel az Audit, amely rekordszámú autót gyártott Győrben, s ezzel komoly része volt a gazdasági eredményekben.

Kiemelte, hogy a magyar gazdaságnak az autóipar jelenti a gerincoszlopát, és a szektor termelési értéke tavaly elérte a 10 ezer milliárd forintos álomhatárt. Végül aláhúzta, hogy az Audi gyára nélkül Győr nem lehetne "a legszebb és legmodernebb reményekkel bíró város ma Magyarországon", ráadásul itt a felsőoktatási struktúraváltás sikerének igazi bizonyítéka látható, ugyanis az autógyártó és az egyetem együttműködése bemutatta, hogy merre van a gazdaság fejlődésének iránya.

