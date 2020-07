Szijjártó: Beruházások kellenek a növekedéshez

Budapestre érkezett António Costa, Portugália miniszterelnöke, akit Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadott - tájékoztatott Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. A magyar-francia együttműködés felértékelődéséről írt Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet Emmanuel Macron államfőnek küldött a Francia Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. „A francia és a magyar két olyan szabadságszerető nemzet, amely az elődeitől örökségül kapott függetlenségét, önrendelkezését és szabadságát még a legnagyobb megpróbáltatások árnyékában sem adta föl” - fogalmazott Orbán Viktor. Manapság lázadás konzervatívnak, normálisnak lenni - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kultúrharc a XXI. században című konferencián. Gulyás Gergely az Ez a harc lesz a végső? című előadásában arra figyelmeztetett: Nyugaton már az önmagukat progresszívnak nevező erők mondják meg, mi az, ami elfogadható. 11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4258 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3106-an pedig már meggyógyultak. Müller Cecília tájékoztatása szerint hetente értékeli újra az országok koronavírus-járvány szerinti besorolását az operatív törzs, ám ha olyan esemény adódik, ami hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak. A kormány intézkedéseinek célja, hogy megakadályozzuk a koronavírus behurcolását külföldről - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. Az Országgyűlés nem fog az Európai Unió helyreállítási csomagjához kötött semmilyen politikai feltételt elfogadni - jelentette ki Kövér László házelnök. A Párbeszéd nem vesz részt a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről szóló kormánypárti javaslat szavazásán - jelentette be a párt frakcióvezető-helyettese. Választ vár Karácsony Gergelytől a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője, hogy mire költötte a főváros a 180 milliárd forintos megtakarítást - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy ebből a pénzből a Lánchíd felújítását is lehetne finanszírozni, de a főváros a kormánytól vár támogatást. Míg kampányában méltányosságot ígért, megválasztott városvezetőként már piaci áron írt ki bérlakás-pályázatokat a 8. kerület ellenzéki polgármestere - írja a Magyar Nemzet. A Pikó András vezette önkormányzatnál százezer forintos havi díjjal és több milliós felújítási kötelezettséggel lehet csak lakásokra pályázni. Szimpatizánsi adatbázis építésére használhatják a nemzeti konzultációs kérdőíveket Hadházy Ákosék - állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az albérlet- és ingatlanárak, valamint az adózási hatások miatt indokolt a rövid távú szálláshely-kiadás szabályozása - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Július 15-ei hatállyal lemondott tisztéről Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos választmányának elnöke - közölte az országos választmány. Új logisztikai központot épít a Lidl Magyarországon, az élelmiszerlánc 35 milliárd forintos beruházásához a kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő beruházás-ösztönzési támogatást nyújt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Az elbírálás egyszerű, a folyósítás gyors lesz az agrár válságkezelő támogatási program második ütemében - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az M1-en. Új 10 és 20 forintos forgalmi érméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány elleni védekezésben kiemelkedő szerepet vállalók munkájának elismerésére és tiszteletükre. Minél több vállalat hajt végre beruházást, annál reálisabb az, hogy az ország gyorsan vissza tud térni a 2019-es növekedési pályára - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ausztria és keleti szomszédai többször egyeztettek virtuálisan a koronavírus-járvány idején, és a tárgyalások sikeresek voltak, segítették az egészségügyi védekezést - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az önkormányzati választások utáni időpontra, szeptember 30-ra halasztotta a román alkotmánybíróság a különleges törvényekkel bevezetett nyugdíjak progresszív megadóztatásáról szóló törvény alkotmányossági kontrollját. A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítéletben kötelezte Bákó megye prefektusát az úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó iratok kiadására. Ismét enyhe emelkedést mutat a benyújtott menedékkérelmek száma az Európai Unióban, amíg ugyanis áprilisban 8730, addig májusban 10 200-an folyamodtak nemzetközi védelemért a huszonhét tagországban - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Járványveszélyt jelent a migránscsoportok ellenőrizetlen érkezése, ezért újabb karanténhajó működésbe helyezését rendelték el, valamint kaszárnyákat nyitnak meg a bevándorlók elhelyezésére - jelentette az olasz sajtó. Antonio Tajani, a Hajrá Olaszország politikusa a Földközi-tenger lezárását sürgette az Európai Uniótól. Soros György és az Európai Bizottság érdekei is megjelenhettek a lengyel elnökválasztás kapcsán - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a választási kampányba az ellenzéki jelöltnek kedvezve kapcsolódott be a lengyelországi Báthory Alapítvány, amelyet a tőzsdespekuláns alapított, emellett Soros a médiapozíciót is erősítette az országban. A világon már több mint 13 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta az 572 ezret, a gyógyultaké pedig a 7,2 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában továbbra is gyorsuló, napi 600 új esetet meghaladó ütemben terjed a koronavírus-járvány, kedden a kórházban kezelt fertőzöttek száma is meghaladta az áprilisi első csúcsot. Enyhe mértékű lassulást mutat Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, az elmúlt napban újabb 638 új beteget regisztráltak. Montenegró tömeges tesztelésbe kezdett, hogy kiszűrje a tünetmentes koronavírus-fertőzötteket, a koszovói kormány viszont a tervek szerint az év végéig mindössze 100 ezer tesztet kíván vásárolni és elvégeztetni. Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat. Franciaországban augusztus 1-től kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt helyen a koronavírus-járvány második hullámának megelőzésére - jelentette be Emmanuel Macron államfő. Oroszország szerdától eltörli a kötelező kéthetes karanténba vonulást azon beutazó orosz és külföldi állampolgárok esetében, akik 3 napnál nem régebbi negatív Covid-19-tesztet tudnak felmutatni. Minden eddiginél magasabb Izraelben a koronavírus-fertőzöttek napi növekménye az ország egészségügyi minisztériumának bejelentése szerint, 24 órán belül 1681 új fertőzést regisztráltak. Megfertőződött koronavírussal Karen Longaric bolíviai külügyminiszter - közölte a latin-amerikai ország külügyminisztériuma. A brit távközlési vállalatok 2021-től nem vásárolhatnak a kínai Huawei technológiai óriáscégtől berendezéseket a nagy-britanniai 5G mobilhálózat kiépítéséhez - jelentette be a digitális fejlesztésért felelős minisztérium vezetője. Jó a munkakapcsolat az Egyesült Államokban Donald Trump elnök és Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója között - jelentette ki Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtószóvivője. Törvénytelenek Peking területi követelései a Dél-kínai-tengeren - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Peking szerint alaptalan vádakat fogalmazott meg Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Kína területi követeléseiről a Dél-kínai-tengeren. Második napja tombolnak a lángok a San Diegó-i flottatámaszponton kigyulladt amerikai hadihajón, és a tűz a hatóságok szerint környezeti katasztrófával fenyeget, ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő 3,7 millió liter üzemanyagot. Támogatja a cseh kormány azt a szenátusi javaslatot, hogy a cseh állampolgároknak alkotmányos joga legyen a fegyveres önvédelemre és védelemre - jelentette be Marie Benesová igazságügyi miniszter. Törökország óva intette az Európai Uniót a belügyeibe avatkozástól az Hagia Sophia mecsetté nyilvánításával kapcsolatban. Fegyveres csoportok támadták meg tüntetők egy táborát a szudáni Észak-Dárfúr tartományban, több mint egy tucat embert ölve meg - közölték aktivisták egy nappal azután, hogy a helyi biztonsági erők erőszakkal számoltak fel egy másik hasonló tiltakozást is. Elhunyt Bogdán László, a Baranyai megyei Cserdi független polgármestere. Három év börtönre ítélte a Szolnoki Járásbíróság nem jogerősen azt a férfit, aki a veszélyhelyzet idején sértegette, bántalmazni akarta az őt ellátó kórházi dolgozókat - tájékoztat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. Őrizetbe vett a rendőrség egy nőt és egy férfit, akik négy kiskorú - a bűncselekmény idején 6, 4, 3 és 2 éves - gyermeküket szexuálisan bántalmazták Kerepesen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat három fiatalkorú férfi ellen, akik két évvel ezelőtt Ózd mellett megöltek egy csordást. Az ügyészség emberrablás bűntette, súlyos testi sértés bűntett kísérlete és zaklatás vétsége miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Egy év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki végzésben a Kiskőrösi Járási Bíróság a hatéves fiát autót vezetni engedő férfire - közölte a Kecskeméti Törvényszék. Újabb építési üteméhez ér a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért csütörtöktől a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a BKK. A címvédő Ferencváros és az élvonalba visszatérő MTK Budapest örökrangadóját rendezik a labdarúgó OTP Bank Liga 2020/21-es szezonjának nyitófordulójában. A Magyar Kerékpáros Szövetség vizsgálatot indít az I. Grand Gella Giro Kupán vasárnap történt tömegbaleset ügyében. Japán beutazási kedvezményeket helyezett kilátásba a jövő évre halasztott tokiói játékokra érkező olimpikonok számára.