Szijjártó: A magyar gazdaság dimenzióváltáson ment keresztül

Az olaszországi migrációs vészhelyzetet nem Magyarország, hanem a baloldali olasz kormányok és Brüsszel idézte elő - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte: nem a magyar vezetés döntött úgy, hogy megnyitja a kikötőket az illegális bevándorlók előtt. A tárcavezető világossá tette: Magyarországra nem jöhet egyetlen migráns sem. Senkinek nem kell meglepődnie azon, hogy egy magyar ellenzéki politikus ilyet mond - reagált a külgazdasági és külügyminiszter a Momentum elnökének arra a kijelentésére, miszerint extra pénzt fizettetne Magyarországgal, ha az nem fogad be migránsokat. Az október 13-i önkormányzati választáson a balliberális ellenzék több olyan polgármestert is elindít, akik teljes mértékben támogatják az illegális bevándorlók beengedését, valamint a határ megnyitását a migránsok előtt - írja az Origo. Az ellenzék bevándorláspárti polgármesterjelöltjei nagy veszélyt jelentenek a településekre - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. Mindegyik jelölt elképesztően alkalmatlan a főpolgármesteri tisztségre - ezt nyilatkozta Varga-Damm Andrea Híradónknak. A Jobbikos országgyűlési képviselő szerint Budapest többet érdemel annál, mint amilyen jelöltek közül kell a lakosságnak választani. A politikus hangsúlyozta: pártjában az sem tisztázott, hogy támogatják vagy sem Karácsony Gergelyt. Niedermüller Péter ellenzéki polgármesterjelölt azt ígéri, hogy megválasztása esetén az önkormányzat növelni fogja a VII. kerület zöldfelületeit. Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik az elmúlt évek beruházási és exporteredményeinek köszönhetően - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. 1,1 milliárd forint értékben fejlesztették a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat. Ebből a pénzből képalkotó diagnosztikai eszközöket, CT-t, MRI-t, DSA-t vásároltak. 2030-ig megszűnik az energetikai célú szénégetés Magyarországon. Ennek feltétele, hogy megépüljön Paks 2, valamint sikerüljön 2030-ig 7000 megawattra növelni az ország naperőmű-kapacitását - jelentette ki a köztársasági elnök. A nemzetközi fejlesztési bank központjának Budapestre helyezése jelentős elismerés a magyar gazdaságpolitika számára, kedvező folyamatot jelent és eredményes lesz a részvényeseknek és Magyarországnak is – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Indonézia fontos gazdasági és politikai partnere Magyarországnak, hiszen abban a délkelet-ázsiai térségben helyezkedik el, amelyik ma a világgazdaság legdinamikusabban növekvő régiója - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Erősödik a magyar-francia innovációs együttműködés, a francia miniszterrel azonosan vélekednek a területet érintő kérdésekről, és közös ügyekről - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Párizsból. A visegrádi és a balti országok között szorosabb egyeztetési mechanizmusra van szükség külpolitikai kérdésekben - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Amennyiben egy újabb migrációs válságra kerül sor, Horvátország megvédi határait és szuverenitását, valamint törődik egész Európa biztonságával - jelentette ki Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő. Ismét illegális bevándorlókat vett a fedélzetére a Földközi-tengeren az Ocean Viking: legalább 48 ember szállt át az NGO-hajóra egy túlzsúfolt bárkáról a líbiai partok közelében. Franciaország mintegy 900 migránst evakuált egy táborból a La Manche közelében. Emmanuel Macron francia államfő arra kérte pártja képviselőit, hogy nézzenek szembe a menedékkérelmekkel való visszaélések problémájával. A német szövetségi kormány nem ért egyet a Jordán folyó völgyének bekebelezéséről szóló izraeli tervvel - közölte Angela Merkel német kancellár. Realista módon kell kezelni a klímaváltozási jelenségeket, nem szabad megengedni, hogy a témából vallási fanatizmus legyen - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő Prágában. Megkezdte a brit legfelsőbb bíróság a londoni parlament ülésszakának lezárásával kapcsolatos fellebbezések tárgyalását. Ismeretlenek felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családi házát. Három tádzsik katona és egy kirgiz határőr meghalt, és 18 ember, köztük több civil megsebesült, miután lövöldözés tört ki a kirgiz és a tádzsik határőrök között. Újabb súlyos robbantásos merényletet követtek el Afganisztánban. Legkevesebb 22-en meghaltak és 40-en megsebesültek. Legkevesebb ketten meghaltak és tizennégyen eltűntek, amikor elsüllyedt egy illegális bevándorlókat szállító csónak Tunézia partjai közelében. Három hónappal hosszabbította meg a dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított ukrán szállodahajó-kapitány letartóztatását a másodfokú bíróság. Jogerősen öt évre ítélték a lányát szándékosan leforrázó kiskunmajsai férfit. Egy év két hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 27 millió forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte a Barcsi Járásbíróság azt a nőt, aki több mint száz tacskót tartott Barcson nem megfelelő körülmények között. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki múlt év májusában féltékenységből rágyújtotta az egykori szatymazi bakterházat ismerősére. Hamis adatokkal segített útleveleket igényelni egy ügyintéző Zalaegerszegen. Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon. Lőrincz Tamás aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. Hajmási Éva révén egy ezüstérmet szereztek a magyarok a dél-koreai Cshongdzsuban a kerekesszékes vívó-világbajnokság. Három játékosával, Anne Mette Hansennel, Stine Bredal Oftedallal és Kari Brattsettel szerződést hosszabbított 2022-ig a Győri Audi ETO KC - jelentette be Bartha Csaba, a klub elnöke.