2018. január 11.,
csütörtök, Ágota napja

Szijjártó a Hír TV-nek: Nincs olcsóbb, mint a kínai hitel

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 13:21, frissítve: csütörtök 13:21

Nincs olcsóbb, mint a kínai hitel, ezért használja Magyarország az ázsiai forrásokat például a Budapest–Belgrád vasúthoz.
„Semmi haszna nem lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonalnak”

Hír TV„Semmi haszna nem lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonalnak”

Erről Szijjártó Péter nyilatkozott a Hír TV kérdésére egy mai gazdasági sajtóesemény után. Orbán Viktor tegnap Berlinben gazdasági vezetők előtt arról beszélt: ha az Európai Unió nem tud pénzügyi támogatást adni, Kínához fordulunk.

 

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gazdaságvasútSzijjártó Péter

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