Szeptember elején rendezik meg a 32. Bábolnai Gazdanapokat

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára szerint a több mint három évtizedes múltra visszatekintő rendezvény a magyar agrárium kiemelkedő ünnepe, mivel az a 21. századi mezőgazdaság technológiáit, tudását és a mezőgazdasági gépek legjavát mutatja meg Bábolnán. Az idei OMÉK alapvetően az üzleti szerep erősítéséről és fiatalok megszólításáról szól, másik társrendezvénye Hódmezővásárhelyen az állattenyésztést állította a középpontba - tette hozzá. Kitért arra is, hogy kormányzati oldalról mindent megtesznek azért, hogy lehetőséget és eszközt adjanak a gazdálkodóknak a gépek használatára. A vidékfejlesztési program forrásainak több mint 50 százalékát beruházásokra fordítják - mondta, emellett kiemelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési hitelprogramját, amely lehetőséget jelent az eszközök beszerzésére, valamint az agrártárca által ismételten újraindított lízingtámogatási programot, amely 600 millió forintos kerettel ösztönzi a fejlesztéseket, gépvásárlásokat. Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója kiemelte, hogy a négynapos rendezvény megvalósítása érdekében szorosan együttműködnek az ország meghatározó szakmai szervezeteivel. Az érdeklődők a gyakorlati bemutatók mellett előadásokon vehetnek részt, többek között a precíziós gazdálkodásról is, emellett családi programokkal is készülnek. Meghívtak 11 olyan szakiskolát is, amelyben kiemelt gépészeti oktatás folyik, az előzetes visszajelzések alapján 600-700 diákra számítanak - jegyezte meg. Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezetője elmondta, hogy míg az AMC által szervezett OMÉK-on elsősorban a mezőgazdasági gépgyártás érdemeinek széles körű bemutatására összpontosít, addig a gazdanapokon az értékesítés lesz a fókuszban. Az ügyvezető ismertette: Magyarországon 150-200 mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó üzem van, amely 8 ezer, nagyrészt vidéken élő magyar család megélhetéséhez járul hozzá. A mezőgazdasági gépgyártási ágazat rendkívül sikeres, a termelt eszközök 80 százaléka az export piacokra kerül, tavaly az export-import egyenlege meghaladta a 100 millió eurót.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy tavaly 175 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket Magyarországon a gazdálkodók és a mezőgazdasági vállalkozók, alkatrészekre pedig 49 milliárd forintot fordítottak.

MTI