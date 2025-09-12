Keresés

Gazdaság

Szenzáció Debrecenben: hivatalos dátumot kapott a BMW-gyár átadása – elektromos forradalom indul

2025. szeptember 12., péntek 14:30 | Világgazdaság

Megérkezett a várva várt bejelentés: a BMW Group 2025. szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is átadja debreceni gyárát, ahol a jövő elektromos sztárja, a BMW iX3 Neue Klasse gyártása kezdődik. Ez az esemény új korszakot nyit a globális autógyártásban – fedezd fel, miért mozgatja meg a világot a debreceni csoda!

  Szenzáció Debrecenben: hivatalos dátumot kapott a BMW-gyár átadása – elektromos forradalom indul

Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz: a BMW Group első Neue Klasse modelljét – a teljesen elektromos BMW iX3-at – csúcstechnológiás üzemünkben fogjuk gyártani – közölte a német autógyártó.

Ezzel összefüggésben említést érdemel, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben jó hírt tud közölni. Bár a miniszter nem említett konkrétumot, feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A tárcavezető a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy „a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik”, ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

A BMW debreceni gyára kiemelten fontos a német autógyártónak

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.”

A BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót. Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a Neue Klasse modellcsoportra tettek fel – derült ki a Világgazdaság szemléjéből. A bajorok célja, hogy megint új iparági szabványt teremtsenek. Ennek a törekvésnek a része a forradalmi dizájn is: az iX3 és az új 3-as szedán letisztult, monolitikus formákat kapott. A BMW-khez képest apró és keskeny, függőleges vesék első ránézésre teljesen olyanok, mint a Neue Klasse X-en látott darabok. A menetfények és a fényszórók közötti világítás alakja is a korábban megismert koncepcióautót idézi.

A klasszikus műszerfal eltűnt, helyét egy panorámakijelző veszi át, amely a teljes szélvédőre vetíti a sebességet, navigációt, vezetéstámogató adatokat. A technológia a hatótáv és a töltés terén is ugrást ígér: 800 kilométer egy feltöltéssel, 100 kilométernyi hatótáv 2,5 perc alatt a gyorstöltőn. Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a német márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.

A gyárban jelenleg több ezren dolgoznak. Az üzemben duális szakképzési program is működik, amelyhez szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyártó további munkaerőt keres. A BMW már építi és jövő tavaszra ígéri, hogy kiserőművet épít a gyár zöld energiaellátásához. 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

 

 

