Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely és a Tisza csődbe vitték az ország leggazdagabb városát

Évente 100 milliárd forinttal több adóbevétele van a fővárosnak most, mint 2020-ban, ezzel kezdi posztját Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője, miután Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délután bejelentette, sztrájkbizottságot alakítanak a fővárosi szakszervezetek , hogy ezzel nyomást gyakoroljanak a kormányra, amiért szerintük ellehetetleníti Budapest működését a szolidaritási hozzájárulási adó.

Dől a lé Budapest kasszájában, mégis csődben a főváros

Szentkirályi Alexandra emlékeztet: a főváros éves iparűzési adóbevétele 2020–2025 között 161 milliárd forinttal nőtt, miközben a szolidaritási hozzájárulás ugyanebben az időszakban 67 milliárd forint volt.

A kettő szummája tehát azt mutatja: évente tisztán majd 100 milliárd forinttal több adóbevétele van a fővárosnak most, mint 2020-ban – állapítja meg a volt kormányszóvivő, arra is felhívja a figyelmet, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem „büntetés” országszerte 858 nagyobb, szerencsésebb település fizeti a szerényebb költségvetésű önkormányzatoknak. Ebből 857 meg tudja oldani, egyedül Karácsony panaszkodik, miközben rekordbevételei vannak.

Szentkirályi szerint Budapest vezetése már 2024. novemberében tisztában volt azzal, hogy 2025-ben 89 milliárd lesz a befizetendő összeg, mégis 50 milliárdos lyukat terveztek a költségvetésbe, majd aláírtak egy 50,9 milliárdos szerződést is Rákosrendezőre, plusz vállaltak rá 25 milliárdért rekultivációt is. "És most, hogy nem jön ki a matek, el akarják játszani az áldozatot", fogalmazott, hozzátéve, ha a Rákosrendező bedönti a város költségvetését, akkor Karácsony, Vitézy és a Tisza párt lesznek a felelősek. "Mert ők szavazták meg, és ők vállalták a költségvetési következményeket. Nem lehet egyszerre elverni a pénzt és panaszkodni, hogy nincs", írta Szentkirályi.

A Kúria döntése miatt kell fizetnie a fővárosnak

Karácsony talpa alatt azok után forrósodott fel a talaj, hogy május 21-én a Kúria jogerős ítéletet hozott abban a perben, amelyet a Fővárosi Kormányhivatal kezdeményezett még márciusban. A kormányhivatal szerint ugyanis szabálytalan Budapest költségvetése, mivel tavaly úgy fogadták el, hogy nem számoltak kormány által kivetett 89 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulással, ebből összesen 50 milliárdot terveztek be a büdzsébe. Ugyanakkor az ítéletet a kormányhivatal és a főváros is ellentétesen látja, míg Sára Botond szerint a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét meg kell fizetnie a fővárosnak, az ehhez hiányzó összeget elő kell teremteni, addig a főváros határozottan tagadta, hogy jogszabályellenes lenne a költségvetés.

Mindenesetre május 28-án a Magyar Államkincstár 10,2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Erre válaszul Karácsony bejelentette, hogy azonnali jogvédelmet kér a bíróságtól a Fővárosi Önkormányzat, illetve a likviditás megőrzése érdekében leállítják három fontos közszolgáltató kifizetését. Így: a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

összesen nagyjából 9-10 milliárd forinttól esik el átmenetileg. Karácsony Gergely azt is hangsúlyozta, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben likviditási munkacsoportot hoztak létre, amely naponta összeül, és értékeli az aktuális helyzetet. Szintén le fognak ülni tárgyalni a Fővárosi Önkormányzat minden frakciójával, hogy közösen értékeljék a helyzetet, és megpróbáljanak megoldást találni. Legutóbbi posztjában arról írt Karácsony, szakszervezetek azt kezdeményezik, Orbán Viktorral tárgyaljon "a kormány politikájának következményeiről".

Ami pedig a sztrájk fenyegetést illeti, a Világgazdaság úgy tudja, hogy a dolgozók részéről a munkahelyek féltése motiválta a mai lépést, mivel úgy érzik, hogy nincs biztosítva a finanszírozása sem a BKV-nak, sem a többi fővárosi tulajdonú szolgáltató cégnek.

Hamarosan csődbiztos mehet a fővároshoz

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hírtv Bayer Show című műsorában vasárnap este úgy nyilatkozott, Budapest jelenleg a pénzügyi összeomlás előtt áll. Szerinte nem volt még példa arra, hogy a főváros ilyen mértékű csődhelyzetbe kerüljön, sem a sokat kritizált Demszky Gábor, sem más városvezető alatt. Hangsúlyozta: a közszolgáltatások működését minden körülmények között biztosítani kell, de ez új, eddig nem alkalmazott beavatkozási módszereket igényelhet.

A miniszter szerint elképzelhető, hogy hamarosan költségvetési felügyelőt, vagy akár csődbiztost kell kinevezni, hogy a város működőképességét megőrizzék. Ez példátlan lenne a rendszerváltás óta, egyúttal jelzi, milyen mély pénzügyi gödörbe navigálta Karácsony Gergely a fővárost. Gulyás szerint ehhez újszerű, rendkívüli megoldásokra lesz szükség, mert ilyen mértékű káoszhoz eddig még egyetlen főpolgármester sem juttatta Budapestet.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Hatlaczki Balázs