Gazdaság

SZEMLÉLET VÁLTÁS! A kormány célja: nem csak gyártóbázis, hanem INNOVÁCIÓS KÖZPONT legyünk!

2025. október 08., szerda 10:21 | MTI
Szijjártó Péter innovációs központ Siemens Mobility Kutatás-fejlesztés (K+F) német beruházás dimenzióváltás

Szijjártó Péter külgazdasági miniszter szerint sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását, aminek célja, hogy Magyarország innovációs központ is legyen Európában. Ezt igazolja a Siemens Mobility több mint 6 milliárd forintos K+F projektje Budapesten, ami 40 új, magas képzettségű munkahelyet hoz létre. A kormány támogatja a további bővítést, hiszen a német cégek alkotják a legnagyobb, 300 ezer embernek munkát adó beruházói közösséget hazánkban.

  • SZEMLÉLET VÁLTÁS! A kormány célja: nem csak gyártóbázis, hanem INNOVÁCIÓS KÖZPONT legyünk!

Gyártóbázisból Innovációs Központ: a gazdaság dimenzióváltása

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország óriási eredményt ért el: a gazdaság megerősödése révén szükségessé, és immár lehetővé vált a dimenzióváltás. A cél egyértelmű: ne pusztán kontinentális gyártóbázis legyünk, hanem egyben innovációs központ is Európában, hogy az ország ne csak kövesse, hanem az élen járjon a globális technológiai forradalomban.

Szemléletváltás: A miniszter szerint ehhez elengedhetetlen a technológiai színvonal és a hozzáadott érték növelése, valamint a kutatás-fejlesztés szerepének bővülése.

Történelmi rekord: Tavaly először ezermilliárd forint fölé ment a K+F ráfordítások értéke, és a szektorban dolgozók száma meghaladta a 90 ezret.

 A német óriás is Magyarországot választotta: Siemens Mobility beruházás

 A dimenzióváltás sikerét a Siemens Mobility budapesti kutatás-fejlesztési projektje is igazolja. A német vállalat 6 milliárd forint értékben újgenerációs informatikai megoldásokat fejleszt a kötöttpályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan.

Kormányzati támogatás: A kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta a projektet, segítve 40 új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Német Motor: A német cégek adják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon: 300 ezer embernek adnak munkát, és éves szinten 3-4 milliárd eurónyi fejlesztést hajtanak végre, aminek most már a K+F is szerves része.

 Stabilitás és Munkaalapú Gazdaság: az előfeltételek

 Szijjártó Péter kiemelte: a gazdasági stabilitást a munkaalapú gazdaság erős alapjai garantálták.

Munkahelyek: Tíz év alatt egymillió új munkahely jött létre, ma 4,7 millió ember dolgozik.

Ipari siker: Az ipari termelés értéke tíz év alatt megduplázódott, elérve az 53 ezer milliárd forintot. Mindez a munkát támogató adórendszernek köszönhető, ami elengedhetetlen volt a teljes foglalkoztatás eléréséhez.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

