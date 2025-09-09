Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Széleskörű, stratégiai együttműködésre készül a törökökkel a magyar 4iG

2025. szeptember 09., kedd 10:47 | Világgazdaság
űrkutatás Jászai Gellért 4iG dróntechnológia nemzetközi üzleti kapcsolatok űrtechnológia

Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

  • Széleskörű, stratégiai együttműködésre készül a törökökkel a magyar 4iG

A cikk a Világgazdaág honlapján is elérhető.

A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyolal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával. A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt.

Az Aselsan Törökország egyik meghatározó védelmi ipari vállalata, amelyet 1975-ben alapítottak az ország katonai kommunikációs rendszereinek fejlesztésére.

 A társaság ma már széles portfólióval rendelkezik, többek között elektronikai, radar-, kommunikációs, fegyverrendszerek és dróntechnológiák területén. Nemzetközi szinten is elismert szereplő, amely számos partnerországgal működik együtt kutatás-fejlesztési és gyártási projektekben.

Ezt követően Jászai Gellért átfogó megbeszélést folytatott Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel, a tárgyalás során a felek a közös technológiai együttműködési lehetőségeket vizsgálták az űr- és műholdprogramok, védelmi technológiák és tengeralatti adatkábel-összeköttetések területén.  A program a Török Űrügynökség (TUA) elnökével Yusuf Kıraç-al továbbá Ömer Fatih Sayan közlekedési és infrastrukturális miniszterhelyettessel folytatódott. 

A megbeszéléseken szó esett többek között közös űrkutatási projektekről, holdprogramról és emberes űrrepülési tervekről, valamint a távközlés területén folytatott együttműködési lehetőségekről is.

A nap folyamán Törökország védelmi iparának központi irányító és fejlesztő hivatala „SSB – Savunma Sanayii Başkanlığı” szervezésében a legnagyobb űr- és védelmi ipari vállalatok -  köztük az OTOKAR, a ROKETSAN és a Turkish Aerospace – mutatták be legújabb fejlesztéseit a magyar delegációnak. A megbeszélések során számos ígéretes lehetőség merült fel a magyar ökoszisztémával való együttműködésre és jövőbeli közös fejlesztésre.

Fotó: Shutterstock 

 

 

További híreink

220 méteren át csúszott egymásba a két vonat – rémisztő részletek a sápi vonatbalesetről

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Aggasztó hírek érkeztek Dibusz Dénesről a portugálok elleni rangadó előtt

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Újabb leleplező felvétel: Tarr Zoltán nem csak Etyeken beszélt arról, hogy a Tisza a választásokig szándékosan titkolja a programját

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

További híreink

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
3
Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre
4
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
5
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
6
Olaszország felbolydult a megerőszakolt magyar turistalányok miatt
7
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó
8
Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek
9
Újabb botrány: titokban tartja programját a Tisza a választásokig
10
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Stagnál az infláció Magyarországon

Stagnál az infláció Magyarországon

 Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!