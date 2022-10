Szegi mellett a korábbi adóparadicsom, Újlengyel is vonzotta Gyurcsányék körét

Megosztás itt:

Nem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szegi az egyetlen vidéki kistelepülés, amelyhez köze van a Demokratikus Koalíciónak. Amellett ugyanis, hogy a Gyurcsány-párt EP-képviselői kifizetőhelye a zempléni kis faluban van, a DK-nak több céges partnere is meglehetősen eldugott helyszínekhez köthető.

Az osztrák határnál található, kevesebb mint négyszáz lelkes Und községben van bejegyezve például a Marketing and Analytics Kft., amely ma ugyan már felszámolás alatt áll, de 2019-ben és 2020-ban is zsíros tanácsadói szerződéseket kötött a Demokratikus Koalícióval közösségi média-tanácsadás címszó alatt.

Ebben a két évben az Országgyűlés Hivatala által közzétett szerződések szerint összesen több mint 110 millió forintot fizettek ki a cégnek Gyurcsányék.

A Marketing and Analytics Kft. tulajdonosa a miskolci illetőségű Suga Gábor Patrik, aki összesen kilenc céghez kötődik, amelyek székhelye Undon van. A DK-val szerződő Marketing and Analytics Kft. korábban a Pest megyei Újlengyelben volt bejegyezve, amely adóparadicsomnak számított régebben, mivel a település abból tett szert bevételre, hogy nem vetett ki iparűzési adót, hanem az emiatt papíron odaözönlő cégektől befolyó irodabérletekből és gépjárműadóból szerzett pénzt.

Így fordulhatott elő, hogy több cég volt bejegyezve Újlengyelben, mint ahány lakosa volt a településnek. Sőt, akadt olyan telek is, amely mintegy ezer cég székhelyéül szolgált egyszerre.

A DK megbízásait elnyerő Marketing and Analytics Kft. székhelyének címére is számtalan céget jelentettek be. Így a felszámolás alatt álló, több mint 100 millió forintos adótartozást felhalmozó FerWolf Team Kft.-t is, amelynek szintén Suga Gábor Patrik volt a tulajdonosa.

A FerWolf Team Kft. egyébként korábban SGP Analytics Kft. néven szerepelt a cégnyilvántartásban, és szintén kapott megbízásokat a Demokratikus Koalíciótól: összesen több mint 50 millió forintot fizettek ki Gyurcsányék ennek a vállalkozásnak 2018-ban és 2019-ben közösségi média-tanácsadásért.

Ismert, a héten derült rá fény, hogy egy borsodi kis faluban, Szegiben van a Demokratikus Koalíció EP-képviselőinek kifizetőhelye.

Az is nyilvánosságra került, hogy ennek a cégnek a székhelyén bukkantak rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozó munkatársai a Bajnai Gordonhoz és egykori titkosszolgálati miniszteréhez, Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat Professional Kft. könyvelésére.

A Magyar Nemzet ráadásul közölte azt is, hogy a DK-közeli Ezalényeg nevű álhírportál kiadójának, az Oraculum 2020 Kft.-nek a könyvelését is Szegiben végzik, hiszen a cégnek ugyanaz a rejtélyes szerencsi nő, Tóth Józsefné a könyvelője, mint a DatAdatnak.

Fotó: MTI/Mohai Balázs