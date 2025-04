Száműzték a sárga csekket a cascofizetők – csökkentek a biztosítási díjak

Megosztás itt:

A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 208 700 forint (-6,3 százalék), míg hazai adásvétel esetén 225 600 (-1,8 százalék) forint volt – derült ki az Insura biztosító friss adataiból.

„Az, hogy összességében enyhe díjcsökkenés volt tapasztalható, elsősorban annak volt köszönhető, hogy tudatosabbak voltak az ügyfelek, és jobban odafigyeltek a váltás lehetőségére: a jóval olcsóbb évfordulós kötések aránya 2025 első negyedévében elérte a 39 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 31 százalékkal” – magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

2024-hoz képest idén is

az Allianz

az Uniqa biztosítóknál kötik a legtöbb új cascót,

harmadikként ezúttal az Alfa helyett a Signal igyekszik felzárkózni a listavezetőkhöz. A képzeletbeli dobogón lévő három biztosítóhoz az új szerződések csaknem 59 százaléka kapcsolódik.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 33 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük számosan több plusz fedezetet is igényelnek. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 20 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (12 százalék), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más casco-kárát fedező szolgáltatás (9 százalék), a hibás tankolás biztosítása (8 százalék), a gumiabroncsdefekt-biztosítás (7 százalék), illetve a műszaki hiba assistance (7 százalék) is.

Alig néhányan használnak sárga csekket

A casco-fizetések esetében is egyre népszerűbbek a digitális fizetési megoldások. A díjfizetésre már szinte senki nem használ sárga csekket, két év alatt 9-ről 3 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya. Ez többek között a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya elérte az 53 százalékot.

Az Insura.hu adatai azt mutatják, hogy nem csupán a casco, hanem a kgfb esetében is csökkentek az átlagdíjak az idei első negyedévben: jelenleg személygépkocsik esetében egy szerződés éves díja 66 400 forint, ami 5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkori értéknél. Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 60 900 forint. Településtípusok tekintetében igen jelentős a különbség az átlagdíjakban: míg a fővárosban ma átlagosan évi 97 600 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 63 600, a kisebb vidéki településeken pedig 60 300 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra.

„Fontos tudni, hogy az új szerződések átlagdíjai mind a kgfb, mind a casco esetében jelentősen eltérhetnek az egyes biztosítói ajánlatoktól. Ezért az ügyfeleknek célszerű a biztosítási évforduló közeledtével alkuszi összehasonlító portálon megismerni a számukra elérhető lehetőségeket, lehetővé téve az optimális döntés meghozatalát – tette hozzá az Insura.hu vezérigazgatója.

A hazai autók mintegy 80 százalékát nem védi casco

A lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra (vihar, jégverés, áradás stb.) kizárólag a casco biztosítás nyújt fedezetet. Ennek ellenére a forgalomban lévő hazai személyautók mindössze ötödére kötnek casco biztosítást. az Insura.hu adatai szerint az első negyedévben megkötött casco biztosítások 26 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, ami azt mutatja, hogy a biztosítók az idősebb autóknak is kínálnak már megfelelő casco fedezeteket. Minderre nagy szükség is van, mivel a személyautók átlagéletkora Magyarországon tavaly már meghaladta a 16 évet.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet