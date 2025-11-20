Keresés

Gazdaság

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját

2025. november 20., csütörtök 06:07 | Világgazdaság
SZÉP-kártya Szalay-Bobrovniczky Kristóf hideg élelmiszer

Nem ez az első eset, hogy változnak a béren kívüli juttatás szabályai. A SZÉP-kártya ezentúl hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható.

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Az Országgyűlés keddi döntése értelmében a SZÉP-kártya decembertől április végéig élelmiszer-vásárlásra is használható lesz. A döntés alig pár nappal követi azt a juttatást, amelyet a Honvédelmi Minisztérium jelentett be.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ugyanis saját elmondása szerint kijárta a kormánynál, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek állományának tagjai egyszeri, legfeljebb 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást kapjanak. Erre azok a katonák jogosultak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonya augusztus 1-jén és november 18-án is fennállt.

A mostani parlamenti döntés értelmében pedig a SZÉP-kártyán lévő összeget már hideg élelmiszerre is el lehet majd költeni. A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is.

A mostani változás sem újdonság, azt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.

Fotó: MTI

