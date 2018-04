Szakértő: Nem kerülhető el, hogy dráguljanak az építőanyagok

Több vállalkozás ugyanis most pótolja be a gazdasági válság miatt elmaradt fejlesztéseket, és az emiatt megnövekedő anyagigény az árak emelkedésével jár. Az ingatlanárak azonban nemcsak emiatt, hanem a szakmunkások egyre növekvő bérigénye miatt is emelkedhetnek.

„Nagyon sok beruházást és technológiai fejlesztést halasztottak el a gyárak akkor, amikor ugye a válság évei voltak, nyilvánvalóan ezeket pótolni kell ahhoz, hogy a kor követelményeinek meg lehessen felelni, illetve maguk a gyárak tudjanak hatékonyan működni, illetve a termékek azoknak a piaci elvárásoknak, energetikai elvárásoknak meg tudjanak felelni, ami ugye most már európai vagy Magyarország-szintű nyilván” – így az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. cégvezetője, Rázsóné Szórádi Csilla.