Szakértő: Az EU 45 százalékos elvonást tervez a gazdáknál a következő ciklusban

Döbbenetes megszorításra készül Brüsszel: a következő hét éves ciklusban 45 százalékkal csökkentenék a gazdáknak szánt agrártámogatásokat. A hírre Európa-szerte forronganak az indulatok, a francia gazdák már a traktoros tüntetéseket szervezik. A Hír TV-nek nyilatkozó szakértő szerint a brüsszeli elit a saját gazdáitól veszi el a pénzt, hogy aztán a háborúban álló Ukrajnát támogassa.
