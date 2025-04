Szabados Richárd: Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat keretében folyamatos a voucherek kiadása + videó

Megosztás itt:

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) MTI-nek szerdán küldött közleményében kiemelte: ennek részeként a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program keretében 9 milliárd forintnyi támogatás áll rendelkezésre a vállalkozások számára. A pályázatra eddig 4300 vállalkozás nyújtotta be a támogatási igényét, amelyből már 1500 projekt támogatói döntéssel zárult.

A Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat egy utalványszerű voucher program, amely az 50 fő alatti vállalkozások weboldal fejlesztéseit és közösségi média megjelenését támogatja, ezáltal erősítve online jelenlétüket és e-kereskedelmi tevékenységüket. A pályázatra eddig összesen több mint 8 ezer regisztráció érkezett. A 9 milliárd forintos keretösszegből támogatott pályázatra 2025. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig pályázhatnak az érintettek. A voucherek kibocsátása jelenleg is folyamatos, amelyekkel a vállalkozások be tudják nyújtani igényeiket a kiválasztott telekommunikációs szolgáltatókhoz - tájékoztatott a tárca. Szabados Richárd kiemelte: eddig 4300 vállalkozás nyújtotta be a támogatási igényét 5,5 milliárd forint értékben. A beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, és 1500 projekt értékelése már le is zárult pozitív támogatói döntéssel, kétmilliárd forint értékben. A programban ötféle, egyenként 400 000 forint és 1 500 000 forint közötti értékű szolgáltatáscsomag megvalósítására pályázhatnak a vállalkozások, amelyek kivitelezését kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelt, szerződött szolgáltató partnerek végezhetik. A palyazat.neum.hu weboldalon közzétett - még bővülő létszámú -, jelenleg 22 szállító partneren keresztül nyílik lehetőség a sikeres pályázatok megvalósítására.