Szabados Richárd: A kkv-knak nem kell lemondaniuk a fejlődés lehetőségéről

"Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke október 4-én jelentette be a 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya hitelek kiterjesztését. Milyen fő célokat szolgál ez az intézkedés, és kiket szeretnének ezzel elsősorban támogatni?

A fix 3 százalékos vállalkozói hitel termékcsomagja hét különböző hitelterméket foglal magában, amelyek közül a vállalkozások a céljaiknak – például beruházáshoz vagy a napi működéshez kapcsolódóan – legmegfelelőbbet tudják kiválasztani. A Széchenyi Kártya Program likviditási típusú termékeire kiterjesztett 3 százalékos kamatozás egyértelműen a magyar kkv-k stabilitását és fejlődését szolgálja. Ezt a célt úgy segít elérni, hogy a magas piaci kamatok mellett jóval kedvezőbb feltételekkel juttatja forráshoz a kkv-kat. A kamara tolmácsolta felénk a vállalkozások kamatcsökkentési igényét, ennek alapján jól láthatóvá vált, hogy komoly kereslet mutatkozik a likviditást biztosító hitelekre is.

A jelenlegi gazdasági környezetben, ahol a piaci kamatok még mindig viszonylag magasak, miért tartotta a kormány fontosnak a kedvezményes kamatozás fenntartását a kkv-k számára?

A kormány 4+1 lépéssel ad biztos pontot a vállalatoknak a gyengélkedő német gazdaság és a kedvezőtlen vámmegállapodás okozta bizonytalan környezetben. Az intézkedésekre az Európai Bizottság által elhibázott, USA-val kötött vámmegállapodás, az EU versenyképességi problémái és ennek kezelési hiányosságai miatt van szükség. Az első lépés a hazai kis- és középvállalkozások támogatása kedvező forráslehetőségek biztosításával annak érdekében, hogy a cégeknek még ebben a kihívásokkal teli időszakban se kelljen lemondaniuk a fejlődés lehetőségéről, illetve ne kerüljenek hátrányba nemzetközi versenytársaikkal szemben. Magyarországon a piaci kamatok még mindig 8-12 százalék körül mozognak, a 3 százalékos fix kamat tehát versenyképességi kérdés: ez az a szint, amely lehetővé teszi, hogy a magyar kkv-k fejlesszenek, innováljanak, és megtartsák a munkahelyeket. A kamatok alacsonyan tartása egy befektetés a kormány részéről a magyar gazdaság fellendítése érdekében. A kamattámogatásra idén szánt 260 milliárd forintos költségvetési forrás a gazdasági növekedés egyik legjobban megtérülő eszköze, hiszen a vállalkozásokon keresztül termelő beruházásokat és adóbevételt is generál.

