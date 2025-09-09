Stagnál az infláció Magyarországon

Megosztás itt:

Mivel még mindig a jegybank toleranciasávja fölött van az infláció, így szinte biztos, hogy továbbra is kitart a Magyar Nemzeti Bank a szigorú hangvétel mellett, ami tovább odázhatja a kamatvágások elindítását.

Hónapok óta először nem okozott kellemetlen meglepetést az infláció. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 4,3, százalékkal emelkedtek, míg az előző hónaphoz viszonyítva stagnáltak. Júliusban ugyanekkora áremelkedést mért a KSH, azzal a különbséggel, hogy akkor havi bázison 0,4 százalékos volt a pénzromlás mértéke.

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők szintén 4,3 százalékos drágulást és havi alapon stagnálást vártak, tehát a mai adat nem okozott meglepetést. Kedvező fejlemény, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció a jegybanki toleranciasávja alá, 3,9 százalékra süllyedt.

Utoljára 2021 augusztusában, pontosan négy éve volt 4 százalék alatt.

Az máris kevésbé örömteli, hogy az árrésstopok nélkül az infláció másfél százalékkal lenne magasabb, tehát valahol 5,8 százalékos lenne az átlagos áremelkedés szintje.

Mindenesetre az élelmiszer-infláció augusztusban, hasonlóan júliushoz, átlagosan 5,9 százalékkal nőtt. Ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 százalékkal növekedett.

,,A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, viszont a járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött."

Havi alapon az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek.

A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6 százalékkal, ezen belül a dohányáruk 0,7 százalékkal.

A háztartási energiáért 11,0 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult.

Fotó: penzcentrum.hu