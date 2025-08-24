Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó

Megosztás itt:

Elismerte a német kancellár, hogy országa komoly gazdasági válsággal küzd. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Németország jelenleg nem tart lépést a világ fejlődésével és már nem az a vezető ipari nemzet, amelyre a világ felnéz, a gazdaság nagy része pedig már nem igazán versenyképes. A német vezetés bejelentette, hogy mostantól radikálisan új irányt kapnak a gazdasági, migrációs és biztonságpolitikai intézkedések.

Fridrich Merz közlése szerint a német gazdaság termelékenysége 10 éve elmarad a nemzetközi színvonaltól és ezen a politikus szerint sürgősen változtatni kell.

A német kancellár kritikával illette a német migrációs politikát és kijelentette, hogy még mindig túl sok menedékjog iránti kérelmet bírálnak el Németországban.

Friedrich Mertz kijelentései egybecsengenek azzal, amit a magyar kormány évek óta következetesen képvisel. Szombaton írt Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója arról, hogy az EU már nem jelent automatikus biztonságot és jólétet és nem szabad mindenben követni Brüsszel utasításait, például a migráció ügyében sem.